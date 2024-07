Abandona abogado a familias de hospitalizados por accidente en Saltillo; acusan que ‘desapareció’ con el dinero

El 21 de junio por la noche se reportó un incidente en el centro de Saltillo en el cual 2 personas resultaron gravemente lesionadas, debido a un conductor que, según mencionan, estaba en estado de ebriedad y se pasó un alto, impactando la motocicleta donde viajaban los dos afectados.

Se trata de Misael Rodríguez Hipólito, de 28 años de edad, quien actualmente está internado en la clínica 2 del Seguro Social y con riesgo de perder por completo una de sus piernas.

El otro lesionado es Luis Eduardo Morales Rodríguez, quien tiene 27 años de edad y se encuentra en el Hospital General con múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida.

La cuestión, según menciona la madre de Luis Eduardo, la señora Claudia Rodríguez, es que el juicio ha avanzado de manera lenta, sin que la parte responsable haya cubierto gasto alguno, ya que para este momento se debe a una clínica privada donde se dieron las primeras atenciones, más de 200 mil pesos.

“Pero ya mi hijo está en el General y su amigo está en la clínica 2, pero tuvimos que firmar un pagaré, en la clínica Santa Elena, porque estamos hablando de gastos de arriba de 200 mil pesos”, informó Claudia.

Pero la otra gran problemática es que el abogado que habían contratado para representar a ambas familias desapareció con el dinero que ya se le había entregado para iniciar sus trabajos.

Se trata de Roberto Álvarez, abogado que, según dicen los familiares, ahora ya no les contesta llamadas, mensajes, ni regresa ningún tipo de contacto, mientras el caso sigue avanzando.

“No, en el juicio solamente nos dijeron que el fallo es este que habían dado una fianza de 150 mil pesos, tiene que estar firmando los sábados, tiene un brazalete, no más que ahora, el abogado que nosotros traíamos también, ya no nos contesta, no nos responde, no nada y también se le dio dinero”, confirmó la madre del lesionado.

Ambas familias están perdiendo mucho, pues en los hospitales solo dejan entrar a los padres de los lesionados, imposibilitándoles trabajar, generando un daño incalculable que por lo pronto se ve lejos de ser resarcido.