Acuña: ahora el Acubus pasa a tiempo, pero choferes son el problema

ACUÑA, COAH.- “Si bien el transporte publico ha mejorado en cuestión del horario de sus rutas, ahora lo que urge es que a los choferes se les capacite, no solo para la conducción de los autobuses, sino para que traten bien a la gente y no sean groseros”, asevero la usuaria Carmen Chable.

Denunció que hace unos meses llegó a esperar hasta hora y media para que pasara el autobús, lo que le complicaba llegar temprano a su trabajo y/o realizar algunos pendientes, sobre todo los que estaban agendados a una hora determinada.

Y es que había incertidumbre sobre el horario en que pasaría el transporte, porque, aunque se iba a la parada con mucha anticipación de la hora de su trabajo, llegaba tarde porque el paso del autobús no era puntual o no tenía una hora determinada, explicó Carmen.

“Ya mejoró el servicio, ahora sí pasa el transporte cada 20 minutos, como me ha tocado en la ruta que yo tomo, sin embargo, existe otro problema: los choferes son muy groseros, van muy rápido y le suben a la música a todo lo que da”, dijo.

La denunciante mencionó que la mayoría de los choferes que le ha tocado son nuevos, jóvenes que quizá no le pongan interés al trabajo, por lo que hizo un llamado a la autoridad para que sean capacitados, no solo para que manejen bien y respeten los límites de velocidad, sino para que traten bien a los pasajeros y que no contaminen con su música.