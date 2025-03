Procesan a ex coach de VQueens por abuso a jugadora

Por decisión de un magistrado, César Ricardo, ex coach de VQueens, equipo de futbol americano femenil de Saltillo, fue vinculado a proceso tras ser acusado de abusar sexualmente de una ex jugadora cuando tenía 15 años de edad. Se le dictó la medida cautelar de arresto domiciliario.

La denuncia contra César se interpuso en enero de 2024 por el delito de violación, pero se cambió por estupro, que implica que una persona mayor tuvo relaciones con una adolescente.

TE PUEDE INTERESAR: CIAC alerta sobre un entorno judicial más complejo para las empresas de Coahuila

En mayo de 2024, una jueza en materia penal del distrito judicial de Saltillo, decidió no vincular a proceso al ex coach dentro de la causa penal 933/2024, por lo que la defensa de la víctima apeló la sentencia y, el pasado 9 de diciembre, el magistrado Gerardo Ontiveros dio un revés a la resolución para revocar el auto de no vinculación a proceso.

Jackie Campbell, quien ha dado soporte emocional a la joven y su familia, comenta que estos actos de abuso de poder y sexual contra jóvenes deben ser castigados.

“Hay más jóvenes que refieren que sufrieron abusos... estamos hablando de un caso grande”, dijo en entrevista para VANGUARDIA.

De acuerdo con información de la abogada de la víctima, Paula Lora Dávila, se contará con dos meses para reunir las pruebas y presentarlas ante el juez.

Durante este tiempo, Cesar Ricardo deberá permanecer bajo arresto domiciliario. Sólo podrá salir para consultas médicas, ya que asegura que desde mayo sufrió un accidente y no ha podido desarrollar su vida normal.

VANGUARDIA publicó el caso en noviembre de 2024, sin embargo la agresión sexual, de acuerdo con la víctima, ocurrió en 2019, cuando sufrió abuso por parte de su entonces entrenador, cuando ella tenía 15 años de edad.

Ella decidió denunciar los hechos para alertar a otras posibles víctimas, pues César continuaba con trabajos en los que se relacionaba con mujeres jóvenes.

Tras darse a conocer la noticia en noviembre de 2024, este medio contactó al head coach de VQueens, Luis Rey, quien aseguró que se encontraba conmocionado por la noticia e indicó que este hecho es reprobable.