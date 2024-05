Acuña: Contratación de un seguro, opción inteligente ante alza de percances viales

ACUÑA, COAH.- Ante el alto índice de accidentes automovilísticos que se registran en Ciudad Acuña, agencias aseguradoras recomiendan a los dueños de los automóviles contratar un seguro, aunque sea con la cobertura mínima, con el fin de evitar la cárcel.

La abogada Claudia Beatriz Solís Siller consideró que si alguien se ve involucrado en un accidente y no cuenta con un seguro, tendrá que contratar un abogado o abogada para asistirlo, lo que a la larga le saldrá más caro, pero además podrá ser detenido hasta que se deslinde su responsabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: sube 18% recaudación por multas de tránsito en primer trimestre del 2024

“La recomendación que uno da como abogada para que tengan una buena asistencia legal, pues es que contraten, más que nada, una cobertura de seguro, ya que el número de accidentes viales en la ciudad va en aumento día con día”, mencionó

Explicó que al momento de un hecho, si no se cuenta con un seguro y no se logran poner de acuerdo las partes involucradas, en es aspecto de responsable o afectado, y si no hay una conciliación en el lugar, como medida preventiva se detienen a ambas personas, sobre todo si está confusa la culpabilidad.

“Y es que es común que los automovilistas piensen en que el contratar un seguro es un gasto innecesario, porque según ellos, nunca se verán involucrados en un accidente, o bien, hay quien piensa que porque su carro en viejito no necesita de un seguro; situaciones que no deben de ser una excusa”, agregó.

Reiteró que un seguro siempre asistirá legalmente al automovilista, cubrirá los daños a terceros y los propios, según la cobertura, y evitará que se pise la cárcel.