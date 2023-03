Las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual han representado un problema para Coahuila en los últimos años, toda vez que las denuncias no han ido a la baja por lo menos desde el 2018

De acuerdo con la organización , el color verde establece que la incidencia ha permanecido a la baja, el amarillo que no ha aumentado pero tampoco ha disminuido en su media mensual, y el color rojo , que ha aumentado y que también superó a su incidencia mensual.

Y tan solo en dos meses del 2023, ya van 272 delitos denunciados por violencia sexual; incidencia que es tres por ciento más alta que el mismo período del 2022.

Entre estos 272 denuncias, están 138 denuncias de abuso sexual, 65 de violación simple y equiparada, 53 de acoso, 5 de hostigamiento y otras 11 tipificadas de diversas maneras.

En lo que implica a los delitos de violación que son ante el Código Penal de Coahuila, los delitos de violencia sexual con más altas penas, el Semáforo dice que Torreón tuvo 11 indagatorias abiertas ese mes, de las 9 que tiene mensualmente, y cuatro más de la meta a la que ha llegado con siete indagatorias.

En los casos de San Pedro de las Colonias y Acuña, la incidencia es de tres y cuatro indagatorias de las dos y una que debían tener.

En este mapeo de calor que realiza la organización, Saltillo no se quedó atrás y aunque su incidencia es igual a la de Torreón este mes con once indagatorias, su color no encendió en rojo debido a que eventualmente, la capital coahuilense se excede de ese índice, aunque tampoco llegó a su meta que son nueve indagatorias levantadas cuando menos incidencia ha tenido.