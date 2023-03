‘Todas las familias son hermosas’: pareja LGBTQ+ de Saltillo narra su proceso de fertilidad

“Estuvimos investigando mucho sobre los métodos de fertilización y vimos que hay estados donde en casos como el nuestro en los que son dos mamás, la mamá que no es biológica tiene que obtener un amparo para poder registrar al niño o bebé, pero a veces no se otorgan los amparos y se tiene que recurrir a un proceso de adopción porque la otra mamá no tiene los genes del bebé ”, expone Naty.

También tienen la confianza de que sus familias las apoyará, pese a los prejuicios que pudieran darse en torno a ser una familia LGBTIQ+.

“He visto que hay muchos cuentos sobre diversidad de familias y lo que yo quisiera es que mi hijo, hija o hije reciba esa educación, esa formación en cada etapa de su vida, enseñarle que todas las familias son especiales y que la suya está formada con bases de mucho amor;

“Chicha es muy presente, siempre está ahí y es muy fácil imaginar maternar con ella, siento que no me va a dejar sola con la tarea, con la responsabilidad, sé que ella es muy comprometida y dispuesta, me cuida mucho y siento que son nuestro hijo, hija o hije será igual, me da tranquilidad y por eso digo que sí me quiero lanzar a este emprendimiento con ella”, concluyó Naty.