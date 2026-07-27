Acuña: Más de 500 niños y niñas inician cursos de verano

ACUÑA.- El Gobierno Municipal de Acuña, encabezado por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor, dio inicio a los Cursos de Verano 2026 en el Centro Comunitario Tierra y Libertad, con la participación de más de 500 niñas y niños que formarán parte de las actividades que se desarrollarán en los seis centros comunitarios. Durante su mensaje, De Hoyos Montemayor señaló que estos espacios fortalecen la convivencia, la educación y el desarrollo de las familias, brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Las actividades se llevarán a cabo en Tierra y Libertad, Altos de Santa Teresa, Cedros, Granjas, Santa Martha y Gámez, con una participación estimada de entre 80 y 100 niñas y niños en cada sede.

Del 27 al 31 de julio, la niñez acuñense disfrutará de clases de canto, baile y karate, además de un torneo de futbol, actividades que les permitirán aprender, divertirse, desarrollar nuevas habilidades y fortalecer la convivencia mientras hacen nuevos amigos.

El presidente municipal agradeció a las madres y padres de familia por la confianza depositada en este programa y reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones enfocadas en la educación, la cultura y el sano esparcimiento de la niñez acuñense, con el objetivo de contribuir a su desarrollo integral y a la construcción de un mejor futuro para Acuña, finalizó el alcalde. En el evento estuvieron presentes la coordinadora de Centros Comunitarios, Lydia Martínez; la directora de Desarrollo Social, Tania Pérez; y el director de Comunicación Social, Edgar González.