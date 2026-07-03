Construyen en Acuña gran avenida para desfogue vehicular de la industria maquiladora

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    Construyen en Acuña gran avenida para desfogue vehicular de la industria maquiladora
    La nueva vialidad beneficiará a más de 40 mil trabajadores, además de estudiantes, transportistas y empresas establecidas en el área industrial del municipio, de acuerdo con lo anunciado durante el arranque de la obra. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El proyecto fue impulsado por el sector industrial y respaldado por organismos empresariales que han señalado la necesidad de mejorar la movilidad en la zona maquiladora

ACUÑA, COAH.- El alcalde dio el banderazo de inicio a la construcción de la avenida México, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad del sector industrial y mejorará la movilidad de más de 40 mil trabajadores, además de estudiantes, transportistas y empresas instaladas en esa zona de la ciudad.

Durante el arranque, destacó que este proyecto responde a una solicitud histórica del sector industrial, impulsada por organismos como AMADAC, CANACINTRA y compañías de clase mundial establecidas en Acuña.

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“Las obras que fortalecen la conectividad, agilizan el tránsito y nos hacen más competitivos son prioridad para este gobierno. Esta gestión fue solicitada por la industria maquiladora, que genera miles de empleos y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad”, expresó.

La nueva vialidad permitirá desfogar el tráfico del libramiento de cuatro carriles, especialmente en horas pico; facilitará el tránsito del transporte de carga y ofrecerá una alternativa de circulación para trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y otros planteles educativos del sector.

El alcalde reconoció a la industria maquiladora como el principal motor económico del municipio y subrayó que la calidad de la mano de obra acuñense mantiene a la ciudad como un destino competitivo para la inversión, aun frente a los retos del entorno económico internacional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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