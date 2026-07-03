Construyen en Acuña gran avenida para desfogue vehicular de la industria maquiladora

Durante el arranque, destacó que este proyecto responde a una solicitud histórica del sector industrial, impulsada por organismos como AMADAC, CANACINTRA y compañías de clase mundial establecidas en Acuña .

ACUÑA, COAH.- El alcalde dio el banderazo de inicio a la construcción de la avenida México, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad del sector industrial y mejorará la movilidad de más de 40 mil trabajadores, además de estudiantes, transportistas y empresas instaladas en esa zona de la ciudad.

“Las obras que fortalecen la conectividad, agilizan el tránsito y nos hacen más competitivos son prioridad para este gobierno. Esta gestión fue solicitada por la industria maquiladora, que genera miles de empleos y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad”, expresó.

La nueva vialidad permitirá desfogar el tráfico del libramiento de cuatro carriles, especialmente en horas pico; facilitará el tránsito del transporte de carga y ofrecerá una alternativa de circulación para trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y otros planteles educativos del sector.

El alcalde reconoció a la industria maquiladora como el principal motor económico del municipio y subrayó que la calidad de la mano de obra acuñense mantiene a la ciudad como un destino competitivo para la inversión, aun frente a los retos del entorno económico internacional.