Aumentan reportes de víboras y animales ponzoñosos por altas temperaturas en la Región Norte

El titular de la dependencia, Carlos Flores Diego, señaló que mientras anteriormente se recibían en promedio dos reportes por semana, actualmente se atiende al menos una llamada diaria relacionada con este tipo de fauna.

ACUÑA, COAH.- Las altas temperaturas registradas en la región han provocado un incremento considerable en los reportes de víboras y otros animales ponzoñosos dentro de viviendas, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña .

“No hemos tenido ataques a personas, afortunadamente, pero es importante seguir recomendaciones básicas: no manipular a estos animales, mantenerlos a la vista y llamar de inmediato a los números de emergencia”, indicó.

Flores Diego explicó que, además de víboras, se han detectado tarántulas, ciempiés y otras especies ponzoñosas cuya presencia se ha vuelto más frecuente debido al aumento de las temperaturas.

Precisó que los reportes no se limitan a casas habitación, ya que también se han atendido casos en centros de trabajo e instituciones educativas.

“Nuestros compañeros acuden, rescatan al animal y lo liberan en áreas despobladas”, puntualizó el funcionario.

La dependencia recordó a la ciudadanía que puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 911, así como en las líneas 877-772-1818 y el WhatsApp 877-100-9635 de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, reiteró el llamado a evitar intentar capturar o retirar por cuenta propia a estos animales, con el fin de prevenir accidentes y garantizar su manejo adecuado por personal capacitado.