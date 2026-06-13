Acuña: mal manejo de basura genera problemas ambientales en Privadas de Santa Teresa

El director de Ecología en Acuña , Óscar Mario Reyes Cadena, informó que se trabaja de manera coordinada con la constructora del complejo habitacional, la empresa recolectora de basura y dependencias municipales como Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Imagen Urbana para atender la problemática.

ACUÑA, COAH.- En el fraccionamiento Privadas de Santa Teresa, el manejo inadecuado de los residuos domésticos por parte de algunos vecinos ha generado problemas ambientales que afectan el entorno y la calidad de vida de los habitantes del sector.

Explicó que gran parte de los residuos son depositados a granel dentro de los contenedores o incluso fuera de ellos, situación que facilita su dispersión y provoca contaminación en áreas comunes del fraccionamiento.

Reyes Cadena señaló que uno de los objetivos es fomentar entre la población una cultura adecuada para la disposición de los residuos domésticos, además de evitar la presencia de pepenadores, el acceso de animales y prácticas de reciclaje informal sin medidas apropiadas.

El funcionario recordó que la empresa encargada de la recolección únicamente retira los desechos que se encuentran en bolsas cerradas, conforme a los lineamientos establecidos en el convenio de prestación del servicio.

Añadió que entre las principales consecuencias de estas prácticas se encuentran la contaminación del suelo y del agua por la generación de lixiviados —líquido resultante del escurrimiento de agua entre materiales y que se vuelve tóxico—, la proliferación de plagas y la emisión de gases derivados de la descomposición de los residuos.

Finalmente, indicó que las autoridades continuarán trabajando con los habitantes del sector para implementar medidas que permitan mantener limpias las áreas comunes y reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de basura.