Acuña: mal manejo de basura genera problemas ambientales en Privadas de Santa Teresa

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    Acuña: mal manejo de basura genera problemas ambientales en Privadas de Santa Teresa
    La acumulación de basura dentro y fuera de los contenedores ha generado problemas de contaminación y molestias para los habitantes de Privadas de Santa Teresa. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Autoridades municipales y vecinos buscan corregir la disposición de residuos para evitar contaminación, plagas y acumulación de desechos

ACUÑA, COAH.- En el fraccionamiento Privadas de Santa Teresa, el manejo inadecuado de los residuos domésticos por parte de algunos vecinos ha generado problemas ambientales que afectan el entorno y la calidad de vida de los habitantes del sector.

El director de Ecología en Acuña, Óscar Mario Reyes Cadena, informó que se trabaja de manera coordinada con la constructora del complejo habitacional, la empresa recolectora de basura y dependencias municipales como Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Imagen Urbana para atender la problemática.

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Explicó que gran parte de los residuos son depositados a granel dentro de los contenedores o incluso fuera de ellos, situación que facilita su dispersión y provoca contaminación en áreas comunes del fraccionamiento.

Reyes Cadena señaló que uno de los objetivos es fomentar entre la población una cultura adecuada para la disposición de los residuos domésticos, además de evitar la presencia de pepenadores, el acceso de animales y prácticas de reciclaje informal sin medidas apropiadas.

El funcionario recordó que la empresa encargada de la recolección únicamente retira los desechos que se encuentran en bolsas cerradas, conforme a los lineamientos establecidos en el convenio de prestación del servicio.

Añadió que entre las principales consecuencias de estas prácticas se encuentran la contaminación del suelo y del agua por la generación de lixiviados —líquido resultante del escurrimiento de agua entre materiales y que se vuelve tóxico—, la proliferación de plagas y la emisión de gases derivados de la descomposición de los residuos.

Finalmente, indicó que las autoridades continuarán trabajando con los habitantes del sector para implementar medidas que permitan mantener limpias las áreas comunes y reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de basura.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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