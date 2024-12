CDHEC pide justicia tras caso de negligencia en la Fiscalía de Ciudad Acuña

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado, por violentar los derechos humanos de un denunciante quien reportó haber sido víctima de omisiones e impunidad en un delito denunciado.

Se trata de la recomendación 37/2024, en la que la CDHEC se pronunció a raíz de una queja presentada en octubre del año pasado en la visitaduría regional de Ciudad Acuña.

En el caso, el agraviado manifestó que desde hace un año y medio; es decir, en el 2021, acudió a la Fiscalía General del Estado Delegación Norte I, para denunciar un caso de robo y abuso de confianza, que sufrió una dilación en la persecución de la justicia, pues no existía ninguna novedad sobre el caso.

En el relato de la queja, el agraviado manifestó que la Fiscalía le había notificado el inicio de la carpeta de investigación, y que incluso, logró un acuerdo entre la víctima y el denunciado, pero aunque se reportó que había inclumplientos en el trato, la autoridad omitió realizar acciones pertinentes.

“Aceptó los hechos que yo denuncié en su contra, inclusive hicimos un convenio en el que él aceptaba pagarme, pero no cumplió, por lo que acudí nuevamente a la Agencia del Ministerio Público para dar seguimiento a la denuncia pero solo me trajeron a vueltas y me decían que mi Carpeta de Investigación la habían pasado a otra área y eso me estuvieron diciendo hasta que finalmente me mandaron con la Agente del Ministerio Público pero he tratado de hablar con ella y no me atiende”, explica el quejoso.

“Lo último que se hizo en el expediente es que iban a solicitar el apoyo del comandante para citar al responsable, lo cual desconozco si se realizó o no, ya que como lo dije antes, no me atendió la licenciada y yo lo que quiero es que me paguen lo del robo y el abuso de confianza”, concluye.

Al comparar las versiones de la autoridad y del quejoso, la CDHEC concluyó que la Fiscalía sí cometió violaciones a los derechos humanos que atentaron contra la legalidad y la seguridad jurídica, en modalidades como la dilación en la procuración de justicia e irregular integración de carpeta de investigación.

En la recomendación, la CDHEC estableció una serie de puntos, entre los que están las garantías de no repetición de actos similares, así como la pronta resolución del caso, y el inicio de procedimientos administrativos contra los involucrados.