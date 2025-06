Se puede decir... Que Trump se está metiendo en la boca del ‘lobo’

No cabe duda que su esquizofrenia puede más que su sensatez, puesto que es de no ceerse su tremenda alevosía y ventaja sobre Irán, a quien trata de pulverizar en segundos, olvidando que tiene varios y poderosos aliados, que si se deciden a intervenir para apoyar, proteger y salvar a dicho país, el Mundo estará frente a una verdadera conflagración, y hará que el teomaníaco Presidente gringo, se arrepentirá hasta de haber nacido, y si no recapacita a tiempo, cuando lo haga, ya “será” tarde.