Detienen a joven acusado de asesinar a su propia madre en Acuña

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    Detienen a joven acusado de asesinar a su propia madre en Acuña
    En las próximas horas se desarrollará la audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentará los datos de prueba recabados durante la investigación para sustentar la imputación por la muerte de Laura Cadena. REDES SOCIALES

El acusado enfrentaba previamente un proceso penal por violencia familiar y tentativa de feminicidio, por lo que portaba un brazalete de geolocalización al momento de su detención

ACUÑA, COAH.- Las investigaciones por la muerte de una mujer ocurrida el pasado fin de semana en Ciudad Acuña derivaron en la captura de un joven de 22 años, señalado por autoridades ministeriales como probable responsable del crimen.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de aprehensión librada dentro de una carpeta de investigación iniciada tras el fallecimiento de Laura Cadena, de 42 años de edad. El caso generó conmoción entre habitantes del municipio fronterizo debido a que el principal sospechoso es hijo de la víctima.De acuerdo con la información oficial, el imputado fue identificado como Salvador “N”, residente de la colonia Atilano Barrera. La orden judicial fue emitida por una jueza especializada en violencia familiar contra las mujeres del Distrito Judicial de Acuña, dentro de una investigación por el delito de matricidio.

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Las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado permitieron reunir los elementos considerados necesarios para solicitar el mandamiento judicial. Posteriormente, agentes investigadores ubicaron al señalado y procedieron a ejecutar la orden de captura.

La investigación apunta a que Salvador “N” estaría relacionado con los hechos registrados el pasado 14 de junio, fecha en la que perdió la vida Laura Cadena. Tras la integración de diversos datos de prueba y actos de investigación, el Ministerio Público solicitó la intervención de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal.

Información dada a conocer durante el seguimiento del caso establece que el detenido enfrentaba previamente un proceso penal derivado de una denuncia presentada por su expareja por presuntos hechos relacionados con violencia familiar y tentativa de feminicidio. Como parte de las medidas impuestas dentro de ese procedimiento, portaba un brazalete de geolocalización y se encontraba sujeto a restricciones determinadas por una autoridad judicial.

Luego de su aseguramiento, Salvador “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, donde permanecerá mientras se desarrolla la audiencia inicial. Durante dicha diligencia, el Ministerio Público presentará los datos de prueba obtenidos durante la investigación para sustentar la imputación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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