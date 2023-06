Afecta falta de transporte también al sector agro; se normalizará distribución hasta 2024

Especialista señala que las cadenas de suministro aún no se han recuperado de las consecuencias de la pandemia por COVID-19

La existencia de trenes y nodrizas para transportar mercancías podría regularizarse hasta el primer trimestre de 2024 y no sólo afecta a la industria automotriz, sino que también se observa un impacto en otros sectores como el agroalimentario.

VANGUARDIA publicó que los patios de la compañía Stellantis se están volviendo a llenar de vehículos que no pueden ser transportados por la falta de trenes y nodrizas, lo que ha dificultado el transporte de esos vehículos.

Ante esa situación, el especialista Antonio Serrano Camarena, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste de Canacintra, señaló que las cadenas de suministro continúan sufriendo las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y de fallas en el tema logístico.

“Tenemos que aprender dos cosas: primero que nada, que la cadena de suministros no está totalmente recuperada, y que no sólo es en la parte de materia prima y componentes. Estamos todavía muy descompuestos en términos logísticos”, aseguró Serrano, también analista financiero y asesor económico.

Detalló que la situación que atraviesa la armadora era de esperarse, porque en el momento en que el desabasto de semiconductores se normalizó y se quiso mover la producción que no frenó, no había transporte para hacerlo. Dijo que, además de la industria automotriz, el problema también afecta a otros sectores como el agroalimentario.

“La economía es un efecto resorte, la retraes hasta que se suelta y la fuerza con la que regresa se vuelve para todos lados. Lo mismo pasa con las cadenas de suministro, este problema que tú estás viendo en la industria automotriz, no es sólo de ese sector, nos está pasando terriblemente en el sector agroalimentario”.

Serrano señaló que actualmente no hay manera de mover productos del campo a los centros de procesamiento y ello contribuye a la inflación. “El sistema de transporte y en general el de logística, está parcialmente colapsado”, reafirmó.

SE EXTENDERÁ PROBLEMA HASTA 2024

El analista financiero advirtió que la problemática que enfrenta Stellantis continuará por lo menos hasta el primer trimestre del 2024, y será hasta mediados del siguiente año cuando se dé la normalidad en los sectores económicos.

“Todavía es consecuencia de la pandemia, no hay que olvidar que empezó a relajarse a partir de septiembre pasado. Ahora estamos en junio, pero es un problema que se da desde mayo, estamos hablando de nueve meses para recuperar lo que no se pudo hacer en dos años y medio, la verdad es que es muy poco tiempo. La recuperación total de las cadenas de suministro está dada para enero o febrero del 2024”.

Actualmente, Estados Unidos, México y Canadá registran un rezago de entre un 20 y un 25 por ciento en la producción de tractocamiones, mientras que en la producción de cajas refrigerantes asciende hasta un 30 por ciento.

“En Estados Unidos es peor porque no sólo no hay cajas secas, ni tractocamiones, sino que no hay chóferes”.

El director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste de Canacintra, advirtió que a partir de agosto viene una parte difícil para los países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Viene la parte difícil, los siguientes seis meses, a partir de agosto cambia el ciclo económico en Estados Unidos, México y Canadá. El panorama es que los potenciales de crecimiento no se van a alcanzar (en los tres países)”.

Detalló que la presencia aún de los efectos de la pandemia impide poner en el mercado todos los productos que se necesitan y sigue habiendo inflación por alteración en la cadena de suministro.

Aunque vio con buenos ojos la inmediatez del “nearshoring”, señaló que existe aún un freno en crecimiento por las limitaciones que tienen las cadenas de suministro y cadenas de logística que no crecieron en pandemia.