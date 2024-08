Afirma familia que Pablo Jared nunca estuvo en área donde apareció camioneta incendiada

Amigos y familiares de joven se manifiestan, piden intensificar la búsqueda, insisten en que joven no tenía enemigos y que todo apunta a una confusión

TORREÓN, COAH.- Familiares y amigos de Pablo Jared Vallejo Adame, el joven de 23 años desaparecido hace dos semanas en el municipio de Sierra Mojada, se manifestaron esta mañana en la Plaza Mayor, para exigir a las autoridades intensifiquen la búsqueda hasta dar con su paradero.

Jacob Lárraga, uno de los amigos más cercanos de Pablo Jared, expresó la desesperación que sienten: “Queremos que nos escuchen, que nos ayuden a encontrarlo, él es un muchacho bueno, trabajador, no tiene enemigos”.

La familia insiste en que Pablo Jared no tenía problemas, es una persona muy querida en su círculo de amistades, por lo que no sospechan de nadie en particular que pudiera estar involucrado en su desaparición.

“Estamos solicitando el apoyo de todas las personas que sean gustosas de ayudarnos a encontrarlo, agradecemos enormemente su colaboración”, expresó uno de los oradores.

Pablo Vallejo, padre de Pablo Jared, aseguró que no existe ningún indicio que indique que su hijo estuvo en la escena en donde se mantiene la búsqueda, en donde solo se encontró la camioneta incendiada.

Durante la manifestación que realizaron esta mañana, participaron además vecinos del municipio de Tlahualilo, Durango que se han sumado a las labores de búsqueda.

Para los padres del joven, quien había realizado cuatro viajes de trabajo a Químicas del Rey, su hijo nunca estuvo en el terreno en donde ahora se busca.

Lo que solicitan a las autoridades de Coahuila es no abandonar la búsqueda, de hecho, las autoridades de Durango y la fiscalía coahuilense están apoyando.

Dijo que están solicitando el apoyo de medios internacionales y de toda la ciudadanía que puedan ayudar a encontrarlo, que difundan lo que está pasando aquí, porque no es el primer desaparecido en la región.

Así también se conoce de la operación de grupos delictivos en el municipio de Sierra Mojada, que en unos años mantuvieron asolada el área, se apoderaron de una empresa gasera, perpetraron asaltos a choferes, robo de mercancía, etcétera, se conoce de secuestros en el área, hechos que deberían tomar en cuenta las autoridades, señaló.

“Queremos a mi hijo de regreso, creemos que está lastimado, que alguien lo resguardó, que le ayuden a regresar”, expresó.

OPERATIVO TRAMO POR TRAMO

La Fiscalía General del Estado de Durango anunció esta mañana en el desierto coahuilense otro operativo de búsqueda, paso por paso, tramo por tramo, pero la verdad es que la familia está inconforme con los resultados obtenidos hasta el momento, ya que al principio les impedían la búsqueda.

“Estoy muy inconforme por el hecho de que cuando llegamos por primera vez al lugar donde fue encontrada la camioneta, los elementos de la Fiscalía de Coahuila traían los objetos de Jared que se encontraron, pero no se sabe a dónde se los llevaron, no dan información de nada”, agregó.

Es así como no han mostrado las fotos de las pisadas que dicen haber encontrado en el camino, aparte que no acordonaron el área, solo colocaron piedras e impulsaron la camioneta, no muestran una evidencia de que evidentemente Pablo Jared estuvo ahí, expone.

Las autoridades de Coahuila tampoco han revelado quién encontró la camioneta, lo único que se sabe es que fue el piloto de una avioneta de la Fiscalía General del Estado de Durango, reveló el padre.

NO HAY RASTRO DE QUE PABLO JARED ESTUVO EN EL LUGAR

No hay rastro, no hay nada que compruebe que Pablo Jared estuvo en el área donde se halló el vehículo que conducía, lo que se supone es que nunca llegó a ese lugar, verdaderamente Jared no está ahí, afirmó.

“Hablan y especulan y se dicen miles de cosas, era un muchacho que iba a dar un servicio a la empresa Peñoles, es un muchacho técnico en impresoras que se comunicaba constantemente con su familia.

Lo que se supone es que pudo haber sido confundido con otra persona, no queda otra explicación.