¡Aguas! Pronostican lluvias fuertes para la tarde de este viernes... en todo Coahuila

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    ¡Aguas! Pronostican lluvias fuertes para la tarde de este viernes... en todo Coahuila
    Las lluvias de ayer jueves provocaron se desbrdara un arroyo en la zona centro de Saltillo. ARCHIVO

Autoridades advierten posibles afectaciones en cauces, vialidades y estructuras vulnerables durante este viernes

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar este viernes a las cinco regiones de la entidad.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén chubascos acompañados de precipitaciones fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

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Las autoridades señalaron que las lluvias acumuladas podrían oscilar entre los 25 y 50 milímetros, volumen suficiente para generar complicaciones en diversos sectores urbanos y rurales.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en áreas identificadas como vulnerables a inundaciones o escurrimientos.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos severos, incremento en los niveles de arroyos y ríos, así como inundaciones repentinas en zonas de riesgo. De igual forma, no se descarta la ocurrencia de deslaves en puntos con características geográficas propensas a este tipo de fenómenos.

Por otra parte, las fuertes corrientes de aire representan un riesgo adicional, ya que podrían provocar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras, generando afectaciones a la movilidad y a los servicios públicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar cauces durante tormentas, resguardarse en lugares seguros ante descargas eléctricas y reportar cualquier situación de emergencia a los números de atención correspondientes.

RECOMENDACIONES

Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las siguientes recomendaciones:

⚫ Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

⚫Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

⚫ Retirar muebles, macetas y artículos de patios, balcones y azoteas.

⚫ No cruzar arroyos, calles inundadas ni corrientes de agua.

⚫ Extremar precauciones al conducir ante baja visibilidad, pavimento mojado y ráfagas de viento.

⚫ Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

⚫ En caso de formación de torbellinos, resguardarse en habitaciones interiores de la planta baja y lejos de ventanas.

⚫ Tener a la mano documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares con batería suficiente ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.

⚫ Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el caso de niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, comuníquese al 911.

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