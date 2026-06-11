Temperaturas extremas en Coahuila dejan dos casos de golpe de calor

Hasta el corte de la semana epidemiológica 21, la entidad ha notificado oficialmente dos casos de golpe de calor.

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud federal , el estado de Coahuila ha comenzado a registrar afectaciones debido a la actual temporada de calor 2026.

Cifra menor a la registrada el año pasado, cuando ya se habían registrado decenas de casos.

Es importante mencionar que, al cierre de la temporada de calor del 2025, se tuvo un total de 43 casos oficiales, de ellos 38 golpes de calor y cinco de deshidratación severa. Ningún deceso.

Aunque Coahuila representa solo el 0.3% de los casos totales en el país, el panorama nacional es de alerta, con un acumulado de 715 casos y 18 defunciones asociadas a las altas temperaturas, en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco.

En contraste con la situación nacional, Coahuila no ha registrado fallecimientos ni casos de deshidratación o quemaduras solares hasta la fecha del reporte.

Por otro lado, al hacer un balance de la temporada de frío 2025-2026 que recién concluye, las autoridades informaron que la entidad se mantuvo con cero casos de hipotermia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la onda de calor continuará afectando diversas regiones del país. Para la región laguna de Coahuila, se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 °C, situando a la región en una zona de vigilancia junto a estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas.