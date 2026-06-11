Temperaturas extremas en Coahuila dejan dos casos de golpe de calor

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    Temperaturas extremas en Coahuila dejan dos casos de golpe de calor
    La cifra es menor a la registrada en el mismo periodo del año pasado. ESPECIAL

A diez días de que inicie el verano, la temperatura más calurosa del año, Coahuila registra dos golpes de calor

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud federal, el estado de Coahuila ha comenzado a registrar afectaciones debido a la actual temporada de calor 2026.

Hasta el corte de la semana epidemiológica 21, la entidad ha notificado oficialmente dos casos de golpe de calor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llaman-a-tomar-medidas-y-prevenir-golpes-de-calor-en-ramos-arizpe-HN20694982

Cifra menor a la registrada el año pasado, cuando ya se habían registrado decenas de casos.

Es importante mencionar que, al cierre de la temporada de calor del 2025, se tuvo un total de 43 casos oficiales, de ellos 38 golpes de calor y cinco de deshidratación severa. Ningún deceso.

Aunque Coahuila representa solo el 0.3% de los casos totales en el país, el panorama nacional es de alerta, con un acumulado de 715 casos y 18 defunciones asociadas a las altas temperaturas, en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco.

En contraste con la situación nacional, Coahuila no ha registrado fallecimientos ni casos de deshidratación o quemaduras solares hasta la fecha del reporte.

Por otro lado, al hacer un balance de la temporada de frío 2025-2026 que recién concluye, las autoridades informaron que la entidad se mantuvo con cero casos de hipotermia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la onda de calor continuará afectando diversas regiones del país. Para la región laguna de Coahuila, se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 °C, situando a la región en una zona de vigilancia junto a estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-enfrentara-verano-extremo-calor-intenso-y-lluvias-por-fenomeno-de-el-nino-BH20506755

RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN

Ante el riesgo que suponen las temperaturas extremas, la Dirección General de Epidemiología ha intensificado sus campañas de prevención.

Las autoridades recalcan un mensaje fundamental para la población: las bebidas azucaradas no hidratan.

La recomendación oficial es el consumo constante de agua simple a lo largo del día para mantener el balance hídrico del cuerpo y evitar nuevos casos de golpe de calor en la entidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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