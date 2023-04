AHMSA no ha pagado salarios desde el pasado jueves, obreros caen en la desesperación

Líder sindical no ha recibido ningún comunicado de la acerera y con comitiva busca diálogo para regularizar pago

MONCLOVA, COAH.- Ya pasó el mediodía de hoy martes 4 de abril y Altos Hornos de México no ha pagado el salario semanal a ocho mil obreros sindicalizados y su quincena a siete mil empleados de confianza, en el que sería el quinto día de retraso en el pago de la nóminas.

Desde el jueves 31 de marzo se esperaba que la empresa depositara en las cuentas de nómina la quincena y el pago semanal para obreros, sin embargo esto no sea ha concretado aún.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Conexos, declaró que la situación es crítica, pues si la empresa ya había tocado fondo semanas atrás; ahora empeoró su condición ante la falta de pago a sus trabajadores.

“Es muy critica esta situación, ya yo siento que ya tocó fondo, lo había dicho antes, peor ahorita es muy desesperante; los trabajadores no cobran desde el día jueves y vivimos al día, ya más no se puede, no sé qué es lo que esté pasando”, dijo el líder sindical.

Leija Escalante, junto con otros representantes del comité nacional, se dirigió a las instalaciones del acerera antes del mediodía, para exigirles a los directivos el pago de todos los trabajadores.

“Hay miles de llamadas de trabajadores y gente externas de Alto Hornos que quiere manifestarse o hacer algo, y lo digo no es en contra del Gobierno Federal es un grito de auxilio que nos apoyen hace cuanto están sentados con esas negociaciones y no se llega a nada”, comentó.

PLANEAN PRESIONAR

De no haber una respuesta favorable en este día por parte de la empresa, se van a reunir con los trabajadores y ver la forma de presionar a AHMSA.

“Que les puedo decir, ya no quiero decirlo nos vemos hasta mal, no somos los que manejamos la lana, pero sí exigirle a la empresa que haga lo que tenga que hacer, tiene muchos activos, muchos bienes, no sé si por lo que esté pasando, de la quiebra esa, pueda vender activos pero que le pague a los trabajadores.

“Ahorita ya es martes y todavía no saben si nos van a pagar, no hay seguridad no hay una firmeza de que se va a pagar entonces ¿que está sucediendo?”, concluyó.