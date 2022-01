Alarma incidencia de violencia contra niños de Coahuila ante un nuevo caso registrado en Monclova

El caso se suma a por lo menos seis que se han dado recientemente en el estado, entre ellos uno en Saltillo la madrugada del 1 de enero, cuando un niño de cuatro años fue golpeado en la cabeza con un bate de beisbol por su tío y le provocó lesiones gravísimas que tienen al pequeño en condición crítica.

Antes, en noviembre del año pasado, una niña de 9 años fue golpeada en la cabeza con un martillo por su papá, mientras que una bebé de un año falleció por un golpe en la cabeza por parte de su mamá.

Te puede interesar: Internan a bebé por lesiones graves en Monclova; FGE detiene a sus padres

“Es la pandemia, es lo económico, es lo social, es todo en conjunto, cada vez nos vamos quedando sin habilidades para poder responder a ese tipo de situaciones y nos desquitamos con quienes sabemos que no nos van a responder o no van a responder a la agresión al mismo nivel”, explicó Berenice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Asimismo, apuntó que como integrantes de una sociedad hemos normalizado tratarnos mal entre parejas y familiares.

“La crueldad o el sadismo con el que se están llevando a cabo las cosas habla de que estamos cargando mucho y no sabemos cómo descargarlo, que no encontramos las formas, los lugares, las maneras para saber descargarlo, no sabemos pedir ayuda”, afirmó de la Peña.