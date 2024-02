Alertan por incendios forestales provocados por líneas de la CFE en la Sierra de Arteaga

El Ayuntamiento de Arteaga solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no extienda líneas aéreas de electricidad en el área boscosa, sino que las instale subterráneas para reducir el riesgo de incendios en la serranía.

Además, se propone negar el servicio a los fraccionamientos que carezcan de permisos y licencias municipales.

El alcalde Ramiro Durán García señaló que los cables, al chocar con mallas o árboles, han ocasionado grandes siniestros que han afectado miles de hectáreas a lo largo de los años. Justamente este jueves, una cabaña se incendió en una huerta ubicada en el Cañón de Jamé.

“Fue un problema con la CFE; los cables de alta tensión chocaron con la instalación de mallas en una huerta, lo que provocó un cortocircuito. Las chispas cayeron sobre el pasto, que en este invierno está seco y altamente inflamable, lo que representa un gran riesgo, dado el alto combustible presente en la Sierra de Arteaga. Afortunadamente, en menos de 15 minutos llegaron las unidades de reacción rápida contra incendios y los brigadistas lograron controlar la situación antes de que alcanzara el bosque”, comentó.

El incendio fue detectado y reportado por guardabosques, quienes alertaron de inmediato a Protección Civil y Bomberos, activando así una respuesta inmediata.

El mismo jueves, el alcalde se reunió con funcionarios de la paraestatal para analizar la situación. En años anteriores, se había acordado realizar una poda de árboles a lo largo de los cables de alta tensión, ya que el contacto con los pinos también genera chispas, y se comprometieron a trabajar en ello.

“Nuestro objetivo es que la CFE no autorice la instalación de redes eléctricas en la zona boscosa y exigir a los fraccionamientos campestres que, en caso de instalar luz, esta sea subterránea y previamente autorizada por Desarrollo Urbano. Me he dedicado a regular los desarrollos tanto en la sierra como en la cabecera municipal, asegurándome de que todos los proyectos cumplan con la Ley de Asentamientos Humanos de Coahuila para obtener su licencia”, expresó.

Durante su administración, se han autorizado de 4 a 5 fraccionamientos campestres para que introduzcan la energía con cableado subterráneo, mientras que algunos han sido clausurados.

“Estamos solicitando que cualquier nuevo fraccionamiento en la sierra instale sus servicios eléctricos de forma subterránea, lo cual además mejora el aspecto de nuestro Pueblo Mágico”, agregó.

El alcalde cuestionó el hecho de que la CFE ponga muchas trabas para instalar el servicio en viviendas populares, mientras que en la sierra están autorizando desarrollos eléctricos sin permisos, escrituras o licencias de desarrollo urbano.