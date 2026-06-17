Alertan que Presidencia de la República busca modificar sentencia que protege acuífero en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Asociaciones civiles alertaron que la Presidencia de la República intenta modificar la sentencia 543 que ordena frenar la sobreexplotación ilegal del acuífero Principal de La Laguna. A través de un comunicado, las asociaciones ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero dieron a conocer que el 24 de marzo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum envió, a través de su consejera jurídica, Esthela Damián Peralta, un oficio dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le indica cómo debe resolver un recurso judicial presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) directamente vinculado a la protección del acuífero, fuente de vida y agua de más de un millón de laguneros.

El oficio (100.CJEF.06053.2026) contiene instrucciones para que la Suprema Corte modifique el alcance de la sentencia firme que ordena frenar la sobreexplotación del acuífero. La Suprema Corte decidió atraer el asunto y resolverlo, registrándolo como Recurso de Queja 11/2026 y turnándolo a la ministra Lenia Batres para su resolución.

“Hace urgente que la sociedad conozca las instrucciones que el Ejecutivo le envió previamente al Tribunal”, dice el comunicado. En marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022, sentencia firme que ordena a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero.

El oficio de la Consejería Jurídica instruye a redefinir los alcances de la ejecutoria de la Primera Sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la Conagua; fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prórrogas suspendido por mandato judicial; y resolver el Recurso de Queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo federal y de los grandes concesionarios del agua. Un extracto del oficio proporcionado por las asociaciones dice: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir los alcances del cumplimiento de la ejecutoria, dado que el estado actual que guarda el cumplimiento ha causado que la Comisión Nacional del Agua no pueda ejercer sus atribuciones como órgano técnico rector de la administración de los recursos hídricos, lo que a la postre ha motivado que los concesionarios no puedan acceder a prórrogas en las concesiones y asignaciones otorgadas...” Las asociaciones recordaron que desde que se dictó la ejecutoria, tanto la Conagua como grandes concesionarios han desplegado una estrategia para vaciar de contenido la sentencia de la Suprema Corte e incluso dejarla sin efectos, lo que consideran un “patrón claro, reiterado e inocultable de obstaculización al cumplimiento de una sentencia protectora de derechos humanos”. Además, señalaron que el oficio contraviene directamente el propio discurso público de la presidenta Sheinbaum en materia de derechos humanos, quien ha expresado y reiterado públicamente su compromiso de garantizar el derecho humano al agua como una de las prioridades centrales de su gobierno.

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