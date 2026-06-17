Alertan que Presidencia de la República busca modificar sentencia que protege acuífero en La Laguna

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    Alertan que Presidencia de la República busca modificar sentencia que protege acuífero en La Laguna
    Representantes de asociaciones civiles advirtieron que la protección del acuífero Principal de La Laguna podría verse comprometida si se modifican los alcances de la sentencia judicial que ordena frenar su sobreexplotación. ARCHIVO

Señalaron que el oficio contraviene directamente el propio discurso público de la presidenta Sheinbaum en materia de derechos humanos

TORREÓN, COAH.- Asociaciones civiles alertaron que la Presidencia de la República intenta modificar la sentencia 543 que ordena frenar la sobreexplotación ilegal del acuífero Principal de La Laguna.

A través de un comunicado, las asociaciones ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero dieron a conocer que el 24 de marzo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum envió, a través de su consejera jurídica, Esthela Damián Peralta, un oficio dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le indica cómo debe resolver un recurso judicial presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) directamente vinculado a la protección del acuífero, fuente de vida y agua de más de un millón de laguneros.

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El oficio (100.CJEF.06053.2026) contiene instrucciones para que la Suprema Corte modifique el alcance de la sentencia firme que ordena frenar la sobreexplotación del acuífero. La Suprema Corte decidió atraer el asunto y resolverlo, registrándolo como Recurso de Queja 11/2026 y turnándolo a la ministra Lenia Batres para su resolución.

$!El documento es señalado por asociaciones civiles como un intento de modificar los alcances de la sentencia que ordena proteger el acuífero Principal de La Laguna y frenar su sobreexplotación.
El documento es señalado por asociaciones civiles como un intento de modificar los alcances de la sentencia que ordena proteger el acuífero Principal de La Laguna y frenar su sobreexplotación. CORTESÍA

“Hace urgente que la sociedad conozca las instrucciones que el Ejecutivo le envió previamente al Tribunal”, dice el comunicado.

En marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022, sentencia firme que ordena a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero.

$!El oficio fue enviado por la Consejería Jurídica de la Presidencia a la Suprema Corte.
El oficio fue enviado por la Consejería Jurídica de la Presidencia a la Suprema Corte. CORTESÍA

El oficio de la Consejería Jurídica instruye a redefinir los alcances de la ejecutoria de la Primera Sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la Conagua; fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prórrogas suspendido por mandato judicial; y resolver el Recurso de Queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo federal y de los grandes concesionarios del agua.

Un extracto del oficio proporcionado por las asociaciones dice: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir los alcances del cumplimiento de la ejecutoria, dado que el estado actual que guarda el cumplimiento ha causado que la Comisión Nacional del Agua no pueda ejercer sus atribuciones como órgano técnico rector de la administración de los recursos hídricos, lo que a la postre ha motivado que los concesionarios no puedan acceder a prórrogas en las concesiones y asignaciones otorgadas...”

Las asociaciones recordaron que desde que se dictó la ejecutoria, tanto la Conagua como grandes concesionarios han desplegado una estrategia para vaciar de contenido la sentencia de la Suprema Corte e incluso dejarla sin efectos, lo que consideran un “patrón claro, reiterado e inocultable de obstaculización al cumplimiento de una sentencia protectora de derechos humanos”.

Además, señalaron que el oficio contraviene directamente el propio discurso público de la presidenta Sheinbaum en materia de derechos humanos, quien ha expresado y reiterado públicamente su compromiso de garantizar el derecho humano al agua como una de las prioridades centrales de su gobierno.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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