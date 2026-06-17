Acusa Marcelo Torres Cofiño manipulación de cifras para aparentar reducción de violencia por parte del Gobierno Federal

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Torreón
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    Acusa Marcelo Torres Cofiño manipulación de cifras para aparentar reducción de violencia por parte del Gobierno Federal
    El diputado federal Marcelo Torres Cofiño cuestionó la metodología utilizada para registrar delitos en el país y aseguró que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real de la violencia y las desapariciones. ARCHIVO

El diputado federal del PAN afirmó que cambios en la metodología del SESNSP habrían modificado la clasificación de delitos y advirtió un incremento histórico en las desapariciones en el país

Torreón, Coahuila.- El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, acusó al Gobierno Federal de modificar la metodología de registro de delitos para proyectar una aparente reducción de la violencia. Al mismo tiempo, advirtió un incremento sostenido en el número de personas desaparecidas en el país.

El legislador aseguró que existe una “simulación” en materia de seguridad pública. Sostuvo que la disminución reportada en algunos indicadores no responde a una estrategia eficaz contra la delincuencia, sino a cambios en la clasificación de los delitos.

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Explicó que en septiembre de 2025 se modificó la metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al pasar de 53 a 71 categorías delictivas. A su juicio, esta reestructuración permitió fragmentar los registros de homicidio doloso y trasladar casos a otros rubros estadísticos.

Según Torres, delitos que antes se contabilizaban como homicidios intencionales ahora pueden aparecer bajo categorías como homicidio culposo u otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Afirmó que esto genera una percepción distinta de la incidencia delictiva.

”Cambió la forma de clasificar los casos, pero no la realidad que viven los ciudadanos”, señaló al referirse a las estadísticas oficiales.

CUESTIONA DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS

Para respaldar sus afirmaciones, presentó cifras del primer cuatrimestre de 2026 del propio SESNSP. Señaló que en Zacatecas se reportaron 154 víctimas de homicidio culposo frente a 29 de homicidio doloso. En Quintana Roo, dijo, se registraron 330 casos culposos contra 50 dolosos. Mientras que en Michoacán y Chiapas las muertes clasificadas como accidentales superan a los asesinatos registrados.

Asimismo, indicó que en Baja California Sur los delitos agrupados como “otros atentados contra la vida” sumaron 116 casos, frente a 17 homicidios dolosos en el mismo periodo.

El diputado panista consideró que estas diferencias reflejan una posible reclasificación de hechos violentos para reducir el impacto de uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la seguridad pública.

En materia de desapariciones, sostuvo que el país enfrenta niveles sin precedentes. Con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, afirmó que durante el sexenio de Felipe Calderón se registraban en promedio ocho desapariciones por día. Con Enrique Peña Nieto la cifra aumentó a 15. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador ascendió a 25 y, en la actual gestión federal, alcanza un promedio de 36 personas desaparecidas diariamente.

Finalmente, Marcelo Torres afirmó que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados continuará revisando y cuestionando las estadísticas oficiales en materia de seguridad. El objetivo, dijo, es evitar que se distorsione la dimensión real de la violencia que enfrenta el país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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