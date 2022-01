Analizan retrasar eventos masivos en Saltillo en riesgo de contagios; vigilarán aforos en antros

COAHUILA.- Dado el incremento de contagios de COVID-19 y sus variantes, así como la permanencia en las estadísticas que refieren a la mortalidad ocasionada por el coronavirus, el Subcomité Técnico local definió que se analizarán los aforos y las medidas a tomar de acuerdo con el comportamiento del virus.

“El número de casos no es proporcional a las hospitalizaciones ni tampoco a las defunciones, aquí en Coahuila la mayoría de los contagios son de Delta, pero no significa que Ómicron no esté dentro de los indicadores en el alza de contagios, y no todos los casos son analizados, hasta ahorita solamente 3 han sido estudiados”, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme en rueda de prensa.

En ese sentido, indicó que serán los grupos de trabajo del Subcomité Región Sureste los que analicen los próximos eventos que se llevarán a cabo en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

“No vamos a suspender lo que tenemos, no vamos a reducir los aforos, vamos a cuidar que no se pasen de lo permitido. No podemos tomar decisiones arrebatadas. Debemos revisar evento por evento y decidir, con nuestros indicadores de por medio, cuáles pueden ser de riesgo”, señaló, al tiempo de recomendar que se verifique que todas las actividades cumplan con las medidas preventivas.

Igualmente, indicó que, con el objetivo de evitar afectaciones en la microeconomía, se buscará determinar qué eventos son los que evocan a la movilidad y con ello tomar las decisiones pertinentes.

“No los suspenderemos, sino que probablemente los retrasemos, los que vemos que se pueden salir de control, habremos de revisarlos”, explicó.

VIGILARÁN AFOROS EN ANTROS

Respecto de restaurantes-bares y antros, expuso que se buscará reforzar la vigilancia sanitaria pues es en los lugares del giro nocturno donde se ha notado un aumento en la afluencia pese al aforo permitido.

“Revisaremos sobre todo los restaurant-bar tendientes a ser antros, ahí sí estamos teniendo sobrecupos y relajamiento en las medidas, vamos a establecer medida de control, nada más. Y vamos a analizar eventos posteriores”, dijo.