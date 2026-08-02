Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila

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    Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila
    La Federación y el Gobierno de Coahuila firmaron un convenio para destinar cerca de 34 millones de pesos a las labores de búsqueda de personas desaparecidas. ARCHIVO

La federación aportará 30 de los casi 34 millones de pesos a la Comisión de Búsqueda de Coahuila, se reveló en un convenio firmado desde marzo de este año

El Gobierno Federal y el Gobierno de Coahuila destinarán de manera conjunta casi 34 millones de pesos para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas en la entidad, de acuerdo con un convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado.

El acuerdo fue suscrito entre la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como las secretarías estatales de Gobierno y de Finanzas, además de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila.

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Aunque el convenio apareció publicado el pasado 26 de junio, el documento fue firmado desde el 20 de marzo, fecha en la que también se estableció la apertura de una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos.

De acuerdo con el convenio, la Federación aportará 30 millones 203 mil 421.09 pesos, mientras que el Gobierno de Coahuila contribuirá con 3 millones 700 mil 460 pesos, para alcanzar un presupuesto conjunto cercano a los 34 millones de pesos.

El documento señala que el subsidio se entregará de forma directa y expedita, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Ley General en Materia de Desaparición y los lineamientos aplicables, con el propósito de fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en Coahuila.

Asimismo, el convenio se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el eje de ”Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana”, el cual establece que la agenda de derechos humanos debe ocupar un lugar central en la política de seguridad, por lo que se considera necesario reforzar las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

A nivel nacional, la Federación asignó 889 millones 98 mil 436 pesos para este programa de subsidios dirigidos a las comisiones estatales de búsqueda.

COINCIDE CON PETICIÓN DE COLECTIVOS

La asignación de recursos ocurre semanas después de que la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas solicitara públicamente un incremento al presupuesto destinado a estas tareas.

En un posicionamiento emitido el pasado 4 de julio, el colectivo exigió la asignación de un presupuesto específico y participativo para fortalecer la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, incluyendo más equipo, personal y recursos, en lugar de crear nuevas mesas de trabajo.

Los familiares también señalaron que las reuniones de diálogo no sustituyen la obligación de localizar a las personas desaparecidas ni de investigar a los responsables, al considerar que en la entidad persiste una estrategia que, según expresaron, “administra el dolor” de las víctimas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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