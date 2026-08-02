Coahuila: licitan diseño de ampliación del Puente Internacional II en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Coahuila: licitan diseño de ampliación del Puente Internacional II en Piedras Negras
    Coahuila abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II; el contrato contempla estudios técnicos, ambientales y de ingeniería con un plazo de ejecución de 884 días. ARCHIVO

Solo una empresa se presentó a la junta de aclaraciones celebrada el pasado 16 de julio

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), lanzó la Licitación Pública Nacional SIDUM-LPN-CO-E058-2026 para desarrollar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II Camino Real, en la parte mexicana ubicada en el municipio de Piedras Negras.

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De acuerdo con la convocatoria emitida por la dependencia estatal, los trabajos contemplan un plazo de ejecución de 884 días naturales.

Los documentos oficiales señalan que la fecha probable para iniciar los trabajos es el próximo 14 de agosto de 2026, mientras que la fecha estimada para su conclusión se fijó para el 13 de enero de 2029.

Como parte del calendario del proceso, el pasado 13 de julio se realizó la visita al sitio de realización de los trabajos en Piedras Negras. Posteriormente, el 16 de julio se llevó a cabo la junta de aclaraciones en Saltillo, a la cual solo asistió la empresa Cal y Mayor y Asociados, S.C.

DETALLAN ESTUDIOS Y PROYECTOS REQUERIDOS

El catálogo de conceptos del proyecto ejecutivo establece que la empresa que resulte ganadora deberá realizar una serie de estudios técnicos preliminares, entre los que se incluyen el levantamiento topográfico, el estudio hidráulico e hidrológico del puente y el proyecto de drenaje pluvial.

Asimismo, los requerimientos contemplan la ejecución de estudios geotécnicos y de mecánica de suelos, la elaboración del plan maestro de la obra, así como la definición del anteproyecto estructural del cruce internacional.

Dentro de los componentes de ingeniería, la contratista seleccionada deberá elaborar los estudios específicos para la subestructura y superestructura del puente, además de diseñar el proyecto definitivo para la cimentación de la infraestructura vehicular.

Las especificaciones del contrato también abarcan el diseño del proyecto de conexión entre el puente y el puerto del lado mexicano, así como los proyectos ejecutivos correspondientes al alumbrado público y a la señalización de la vía.

En el ámbito ambiental e infraestructura inducida, la empresa encargada tendrá que desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental, que abarca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sus planes de manejo, junto con el estudio de obra inducida.

Adicionalmente, los archivos oficiales estipulan que la consultora adjudicada se hará cargo de la gestión de permisos para el derecho de vía y de construcción, la integración de los catálogos de conceptos finales y el acompañamiento al posterior proceso de licitación de la obra.

De acuerdo con el calendario del procedimiento, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el próximo 5 de agosto de 2026, a las 14:00 horas, en la Sala de Eventos de la SIDUM, ubicada en el Centro de Gobierno de Saltillo.

Finalmente, la resolución y emisión del fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 12 de agosto, a las 11:00 horas, en la misma sede. La convocatoria precisa que la contratación no otorgará anticipo a la empresa seleccionada.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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