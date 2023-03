Aspirante independiente inicia Juicio Electoral contra el IEC por negarle registro

El aspirante independiente a la gubernatura de Coahuila, Juan Cristóbal Cervantes, presentó un Juicio Electoral en contra del acuerdo del IEC, en el cual se le niega el registro como candidato por incumplir con las firmas de apoyo necesarias que solicita la Ley.

El acuerdo IEC/CG/072/2023 concluye que Juan Cristóbal Cervantes no cumplió con el número de firmas requeridas por la Ley, que son 34 mil 562, lo cual equivale al 1.5 por ciento de la Lista Nominal, la cual con corte al 31 de octubre del 2022 era de 2 millones 304 mil 147 personas.

De acuerdo con Cervantes Herrera, su inconformidad se basa en que cumplió con más de las firmas solicitadas, sin embargo, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en el análisis no las admitió.

El aspirante independiente se quejó de que ni el IEC ni el INE realizaron publicidad para avisar a los coahuilenses que había aspirantes independientes solicitando firmas de apoyo ciudadano, y que eso no los comprometía en nada.

TE PUEDE INTERESAR: Ganará Coalición PAN-PRI-PRD por más de dos dígitos en Coahuila: Marko Cortés

Dio a conocer que las personas estaban renuentes a otorgar el apoyo porque pensaron que era para adjudicarles una deuda, que es una modalidad de estafa actual, porque a través de una aplicación telefónica se le pide a la persona la fotografía de esta, de su credencial de elector y una firma.

Naturalmente, explicó Cervantes, la gente tenía desconfianza y en muchos de los casos no daban el apoyo, pero aun así se lograron recabar firmas, muchas de las cuales no fueron aceptadas porque la aplicación del INE para teléfono no funcionó de manera correcta.

Señaló que les indicaron que el apoyo ciudadano se podía recabar aún sin internet en el teléfono, pero a la hora de conectarlo a una red para hacer el envío de la información al servidor, se perdía información.

Cervantes también explicó que optaron por recabar el apoyo ciudadano mediante cédulas, es decir, de manera física en papel, pero no les fueron admitidas y se desecharon, porque sólo se contabilizaron las firmas que se procesaron en la aplicación telefónica desarrollada por el INE.

Ante tales hechos que consideró irregulares es que interpuso un Juicio Electoral en contra del acuerdo que en el cual le negaron el registro a fin de que sea la autoridad electoral la que defina.