Atraviesa Saltillo una de las peores sequías en 40 años

De ese registro histórico, 2003 ha sido el año con mayor acumulación de lluvia, con 798.5 milímetros, seguido del 2018, con 777.22 y 2014, con 752.1.

LOS MESES CON MÁS LLUVIAS

Según el SMN, los meses de julio, agosto y septiembre son los que mayor precipitación total histórica acumulan en Saltillo. Julio ha tenido un acumulado promedio de 91.93 milímetros, agosto de 81.9 y septiembre de 86.51.

En contraparte, febrero, marzo, noviembre y diciembre son los meses en los que menos ha llovido en Saltillo en el periodo muestreado. Han acumulado 12.7 en febrero, 12.8 en marzo y 13 milímetros tanto en noviembre como en diciembre.

De acuerdo con Rosario Sánchez, investigadora de la universidad Texas A&M, la temporada de lluvias ya no es tan confiable o predecible como antes.

“No vale la pena esperar una temporada de lluvias. No sabemos si va a venir, no sabemos cómo vendrá, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos qué tanto podemos planear”, declaró la especialista.

Agregó que si bien se puede planear por estaciones del año, “fiarnos y planear con base a una temporada de lluvias para mí es un error. Yo creo que tenemos que planear a la incertidumbre”.