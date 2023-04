Temporada de lluvias en Saltillo ya no es confiable; hay una nueva normalidad en la sequía: experta

Rosario Sánchez explicó para VANGUARDIA que no vale la pena esperar una temporada de lluvias, sino que Saltillo debe convivir con los grandes periodos de sequía

En entrevista para VANGUARDIA, la profesora e investigadora de la Universidad de Texas A&M y originaria de Saltillo, Rosario Sánchez, afirmó que la temporada de lluvias ya no es confiable.

“Sí podemos hablar de una temporada de lluvias, pero no fiaría de ella, yo creo que no vale la pena estar esperando una temporada de lluvias. No sabemos si va a venir, cómo vendrá, por cuánto tiempo y, por lo tanto, cuánto podemos planear”, mencionó la académica.

Agregó que si bien se pueden esperar lluvias conforme a lo acostumbrado en el verano, “el problema es planear conforme a eso, a lo planeado, a lo acostumbrado, a lo que naturalmente tenemos dado”.

“Ahora ya no es así, ahora tenemos que planear lo incierto, prepararnos para lo que podría ser y lo que no podría ser. Esa es la nueva normalidad”, detalló Sánchez.

Explicó que los efectos del cambio climático se comenzaron a percibir en la cuenca del Río Bravo -que incluye a Saltillo- finales de los ochentas. En ese sentido, declaró que el panel intergubernamental de cambio climático registra que la precipitación se mantendrá incierta o en sequía por los próximos años.

La profesora mencionó que si bien la frecuencia y cantidad de lluvia varía año con año, “la tendencia es que cada vez sea menor en los próximos 30 años”.

Sánchez detalló que el aumento de 1.5 grados de temperatura en los últimos 20 años en el norte de México implica que a mayor temperatura la atmósfera retiene mayor humedad y cuando llueve, es más extrema. Es decir que hay largos periodos de tiempo en los que no llueve y cuando ocurre es en mayor cantidad.

“Esos son los extremos de los que se habla, mayor precipitación, mayor impacto en infraestructura en sequía y luego llueve mucho. Eso sí, también aumenta la oportunidad de captación, disminuye la capacidad de absorción de la tierra porque se satura”, explicó la académica.

Agregó que la tierra es como una esponja, llega el agua y la absorbe muy rápido, por lo que no hay capacidad de absorberla. “Se desperdicia mucha agua con este fenómeno”.

ES UN PROBLEMA GLOBAL Y LOCAL A LA VEZ

Rosario Sánchez explicó que, si bien el fenómeno se debe a las conocidas causas del cambio climático a nivel mundial, “también hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local”.

“Para empezar, cuidar lo que nos queda. Después la reforestación, porque los bosques atraen el agua y generan microclimas, eso nunca va a cambiar”, explicó Sánchez.

Agregó que también es importante la implementación de políticas que disminuyan el consumo urbano e industrial del agua, así como aumentar la captación de agua de lluvia e incluso invertir en materiales de pavimento absorbente que si bien es más caro, ya se utiliza en otras partes del mundo.

Además, mencionó que la planeación urbana es clave en la adaptación a la “nueva normalidad”, pues “en el paquete de un nuevo fraccionamiento debe tener captación de agua de lluvia y área verde que le genere un microclima”.

Asimismo mencionó que esos microclimas pueden “prevenir sequías, inundaciones y mitigar la nueva normalidad. No es algo temporal, es permanente”.