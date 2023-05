$!Augura Ricardo Monreal sorpresas en elección de Coahuila: ‘La gente está preparada para el cambio’

En el marco del último mes de campañas de cara a la jornada electoral del 4 de junio en Coahuila y Estado de México, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, emitió un mensaje donde contundentemente pidió a las figuras nacionales de su partido a concentrarse en ganar este proceso, antes que tener los ojos de lleno en el 2024. A raíz de ello, el mismo dirigente anunció que las principales figuras que esperan la puerta para el siguiente año, acudirían a realizar una gira en la que el senador Ricardo Monreal y compañero del candidato a gobernador Armando Guadiana, fue el primero en acudir. TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: Debates llegaron al 23 por ciento de electores, pero no cambiaron preferencias En entrevista con VANGUARDIA, Ricardo Monreal Ávila habló sobre el panorama de la contienda electoral en la entidad, las división al interior del partido con la salida de Ricardo Mejía Berdeja, y reiteró que hasta ahora no ha abandonado la contienda y su interés por la Presidencia de México está vigente. En la charla, el senador reconoció que sí ha faltado cerrar filas y arropar al candidato Guadiana, para lograr que Coahuila obtenga alternancia después de casi 100 años. ¿A qué obedece su visita a Coahuila, senador? Nos hicieron un llamado a los aspirantes a la Presidencia a respaldar a Armando Guadiana. Se percibe que hay confusión y creo que le ha faltado acuerpamiento, acompañamiento a Armando como nuestro abanderado. “Cerrar filas” con Guadiana en una frase simple. Se percibe que hay un ánimo apagado en el proceso electoral de Coahuila. ¿Sucede en Estado de México?, ¿por qué considera que está pasando esto? En Estado de México hay mucho ánimo y ayer me percaté de lo mismo en Coahuila. Aunque sí falta mayor impulso, porque la conclusión de que se haya dividido nuestro movimiento. Los partidos aliados llevan candidatos propios y eso ha generado confusión. ¿Y qué piensa de esa situación? Nosotros debemos priorizar que hay solo un candidato. Eso ha evitado que se consolide, porque los tres compiten entre sí y no permiten que Morena salga adelante. Sí es un asunto delicado y no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros queremos reforzar el acompañamiento con Armando para evitar esa confusión y reconocerlo como el candidato único nuestro. Ricardo Mejía era muy cercano al Presidente, pero decidió renunciar. ¿Esto afectó? Falta un mes para las elecciones. Sí afectó. Tenemos que ser muy categóricos, pero nos estamos recuperando. Ricardo siempre fue un hombre cercano al Presidente, pero el Presidente ahí demostró su congruencia y respetó a quien ganó la elección interna. El llamado que haría es a la unidad de las fuerzas progresistas en torno a Guadiana.

¿Todavía lo esperarían? Si es como las encuestas revelan la preferencia, entre los 3 ganarían. No tengo sino esperanza de que al final, que no sea muy tarde, puedan unificarse las fuerzas políticas. Esta división ha permitido que la lucha se dé entre nosotros sin mirar que hay un adversario común que lo estamos dejando pasar. Mejía está en posibilidad de ser héroe democrático o pasar a la historia como una persona que no aceptó esta posibilidad. Es inteligente, no voy a descalificarlo, nunca lo haré, pero es el momento de dejar a un lado aspiraciones personales. ¿Y cómo ve al principal contrincante, Manolo Jiménez? Yo creo que la población tiene que reflexionar muy bien. De respaldar esa opción casi sería el único Estado en el país que habría durado 100 años sin alternancia, con hegemonía política impresionante. Toda alternancia política es buena, ayuda a ser mejores a los gobiernos y que la gente valore estilos, procesos y condiciones. Serán los ciudadanos quienes decidan, pero sí es un momento clave. Hablando de alternancia. Parte de la campaña del PRI es que no siempre es sana, y señalan a Zacatecas (gobernado por su hermano). La alternancia siempre será buena. También en 1998 cuando le ganamos al PRI en ese estado, era el estado más inseguro y la alternancia logró que fuera el Estado más seguro a los tres años. David tiene un año. Lo que debe saberse es que el PRI fue el que generó esa violencia que heredó el gobierno actual porque se generó de los últimos dos gobiernos del PRI. El actual tiene un año. La violencia que se vive en Zacatecas fue heredada. Hay que esperar dos años cuando menos.

¿Piensa que la violencia sea encausada con motivos políticos? No quisiera asegurar eso, pero pareciera ser que se usa ese argumento de una “paz” aparentemente existente o “arreglos” a una paz duradera. Yo prefiero la paz duradera. Hubo rumores sobre un supuesto arreglo entre el PRI y Morena: Estado de México, a cambio de Coahuila. Morena no negocia a sus personas. Está prohibido negociar tras bambalinas, en cuartos oscuros resultados electorales. Conozco bien a su fundador. ¿Hablando de aspiraciones, recientemente se entendió que usted “declinaría” a su aspiración por la Presidencia. No. Dije que había decidido mantener mi posición con el Presidente. Yo no soy un ambicioso vulgar y prefiero no ser nada a traicionar al movimiento o al Presidente de México, mis principios, mis valores y a México. No vale la pena. Yo sigo en la contienda, no he declinado, no he desistido y quiero ser el sucesor del Presidente.