Torreón, Coah.-Al término de la Reunión Ordinaria del Sub comité de Salud en La Laguna, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que en esta semana se han disparado las hospitalizaciones, sobre todo en la Región Laguna.

Dijo que en el estado hay 18 personas hospitalizadas y de ellas son 14 en La Laguna, uno en Saltillo y 3 en el resto del estado.

Desde que se inició la pandemia se han registrado 189,749 casos, 9 034 defunciones y siguen las hospitalizaciones.

En cuanto al avance de la vacunación, dijo que en esta semana se reporta que de 5 a 11 años el 57 por ciento ya cuenta con vacuna; de 12 a 17, el 65 por ciento, y mayores de 18 con refuerzo el 61 por ciento. Mientras que con esquema completo, 83 por ciento y con refuerzo 56 por ciento.

El Gobernador afirmó que siguen los contagios, no así las consecuencias que no impactan directamente a la hospitalización ni mucho menos a las defunciones, pero que la positividad aumentó al 47 por ciento, dato que no se había dado en semanas anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Con los pies en la tierra’ dice Miguel Riquelme que terminará su administración como Gobernador

Explicó que aumentaron los positivos por los afectados de La Laguna, que en población son los que marcan la tendencia y reiteró que en esta región hay 14 hospitalizados.

Los operativos de protección sanitaria continúan y las revisiones se realizan en gimnasios, centros deportivos, mercados y tiendas de autoservicio, centros de distribución de pescados y mariscos, comedores comunitarios y en quintas, bares, restaurantes y estadios, así como en centros de espectáculos.

Nada ha cambiado en cuanto a los municipios que más casos presentan siendo diez, Saltillo, La Laguna, Monclova, Piedras Negras, los de la Región Carbonífera y Acuña.

En cuanto al operativo “Cero Tolerancia”, dijo que continúa y que esta semana fueron levantados 15 reportes de eventos incumpliendo normas, pues se excedió el promedio que generalmente está entre 10 y 12 reportes.

El Gobernador invitó a la población a no confiarse porque a pesar del alza en las temperaturas en todo el estado, siguen los contagios por lo que “no estorba” aplicar las medidas de protección a la salud.