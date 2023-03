Intento de feminicidio en Monclova; exreportero apuñala a su esposa

Un hombre acuchilló a su esposa y madre de dos hijos y después intentó quitarse la vida en Monclova, Coahuila; el agresor, que es un exreportero de medios locales, causó una herida en el cuello que puso en riesgo de morir a su esposa.

Fue la noche del sábado cuando Cruz Alberto “N” atacó con un arma blanca a Virginia, su pareja, con quien presuntamente tuvo una discusión en su vivienda ubicada en el Fraccionamiento Carranza.

El hombre se encontraba presuntamente alcoholizado y horas antes del ataque a su esposa, peleó a golpes con su suegro y su cuñado, con quienes se encontraba en el autódromo. Ahí habría portado un machete, con el que intentó intimidar a la familia de su esposa.

Después de esto se trasladó junto a su esposa y dos hijos a su domicilio y comenzó a atacar a Virginia hasta tomar un cuchillo y apuñalarla cuello, dejándola gravemente herida.



“Él pensó que me había matado cuando estaba tirada, me salió mucha sangre, cerré los ojos y él estaba sentado en un lado viendo, esperando que me muriera, serio, sin inmutarse ni nada, solo me estaba viendo, luego traté de calmar mi respiración y mi corazón cuando pensó que estaba muera se puso el short se quitó el cinto, se lo puso en el cuello. Dije se va a suicidar, ya se va a acabar esto, pero en eso agarro el cuchillo e iba a la recámara donde estaba mis hijos y dije los va a matar.

“No sé cómo con que fuerzas llegue a la cocina, agarre un sartén y le grite que no les hiciera daño a mis hijos, me pidió las llaves de la camioneta, se salió ya se fue en la camioneta, fue del modo que pude salirme de la casa y pedir ayuda a los vecinos,” narró Virginia en entrevista para VANGUARDIA.

Con apoyo de sus vecinos, a los pocos minutos fue trasladada por paramédicos a la clínica 7 del Seguro Social, donde médicos alertaban que se encontraba en un estado crítico.

Afortunadamente, al poco tiempo lograron estabilizarla y le sometieron a cirugía para reconstruir su brazo, y suturaron su herida en el cuello, que fue profunda y causó una gran pérdida de sangre.

Para la mañana del lunes 13 de marzo, Virginia fue dada de alta del hospital y ahora se recupera de sus heridas.

“Quiero que lo atrapen y darle hasta las últimas consecuencias, él iba a matarme y matar a sus hijos también, no le importaba nada, yo tengo que hacer todo lo posible para que mis hijos estén bien, continuar” expresó.

Virginia ya interpuso una denuncia por intento de feminicidio en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, autoridades de la Fiscalía General del Estado le buscan en toda la entidad.