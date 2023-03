Torreón, Coahuila. - Miguel Riquelme dijo que terminará su administración “con los pies en la tierra”, y aseguró que ninguna encuesta ni calificación va a empujar su ambición política, ni tampoco hacer locuras, dijo hoy en conferencia de prensa a la que convocó.

La respuesta del mandatario se produce luego de que la mayoría de los gobernadores suelen terminar su gestión con niveles de evaluación ciudadana bajos o con tendencia a la baja, sin embargo, algunas encuestas lo ubican como el gobernador mejor evaluado del país.

“Quiero terminar bien y es lo que he venido demostrando, no me voy a dedicar a vender semillas ni dedicarme a otro aspecto que no sea el político, sé medir los tiempos, las circunstancias y sobre todo respetar al nuevo gobierno”, manifestó.

En ese sentido, dijo que ya definirá cuando termine su gestión como gobernador, el 30 de noviembre de este año, sin que lo impulse la evaluación que en este momento pueda tener.

A lo que aspira es a cerrar “bien” su administración y dejar las bases sentadas para que Coahuila se mantenga en la seguridad, mucha gente ha creído en las decisiones que ha tomado y que en su momento fueron las correctas, según dijo.