Aumentan ‘padres desobligados’ en Saltillo; no dan pensión

Recientemente, se dio a conocer un caso alarmante en Saltillo donde un hombre presuntamente evadió sus responsabilidades de manutención hacia sus cuatro hijas, un delito que se clasifica bajo el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La presión económica provocada por este incumplimiento llevó a la madre a atentar contra su vida y la de las menores; desgraciadamente hay, al menos, 15 familias en esta situación.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del año se han registrado 15 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en Coahuila, en el mismo periodo, el año pasado tenían 14 denuncias. Este delito está clasificado dentro de la violencia familiar y refleja una problemática persistente en la región.

El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que incluye el no pago de pensión alimenticia, está regulado por el Código Penal del Estado de Coahuila y otras leyes locales relacionadas con la familia y los derechos de los menores. Según el artículo 241 del Código Penal del Estado, “se considera incumplimiento cuando una persona que está obligada a proporcionar alimentos (ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato, etc.) no cumple con esta obligación sin justificación alguna”.

Este delito se castiga con una pena de prisión que puede variar de seis meses a cuatro años de prisión. Además, el incumplimiento puede ser sancionado con una multa que puede ir de cien a quinientos días de salario mínimo. La persona condenada también debe pagar los alimentos adeudados, incluyendo los intereses legales correspondientes, y cualquier otro daño causado por el incumplimiento.

El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública detalla que en el 2023 se presentaron poco más de 100 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tan solo en la capital coahuilense. Estos datos subrayan la gravedad y la frecuencia de este delito, que afecta profundamente a las familias y, en particular, a los menores que dependen de esta asistencia para su bienestar y desarrollo.