Ayudemos a reconstruir: un incendio le quitó su casa y eso no la detiene; saltillense pide ayuda a la comunidad

Los familiares de los propietarios acudieron al lugar con el corazón destrozado por la pérdida. Con lágrimas en los ojos, aseguraron que habían estado fuera de la casa durante tres días, descartando así la posibilidad de una fuga de gas.

Los rumores entre los vecinos afirmaban haber avistado a alguien merodeando los tejados temprano en la mañana, lo cual sugería la posibilidad de un incendio provocado intencionalmente. Sin embargo, las investigaciones a cargo de Protección Civil serán las encargadas de esclarecer los hechos.

Durante nuestra conversación con Ruby, hija de la afectada, nos contó cómo un viaje aparentemente normal se vio interrumpido cuando recibió la noticia de la tragedia.

“Mis hijas me llevaron de viaje a Mazatlán, llegamos y después de complicaciones con el hotel, nos pudimos hospedar. En el transcurso de ese día me manda un mensaje mi vecina y me pregunta si estoy cocinando, yo le contesté que no y me dijo que mi casa estaba sacando humo por todas partes.

“Al día siguiente me regreso y encuentro mi casa toda quemada, tanto así que cuando llegué había cosas que todavía estaban calientes”.

Rosy nos recibió con una sonrisa en su rostro y nos relató cómo ha trabajado incansablemente para limpiar los escombros de su hogar y comenzar de nuevo. Ella se mantiene fuerte y espera encontrar ayuda, ya sea en forma de mano de obra o simplemente un vaso de agua. Lo que realmente necesita es un empleo. A pesar de todo, ella sigue trabajando con la cabeza en alto.

Rosy ha buscado apoyo en todas partes, desde amigos y familiares hasta funcionarios gubernamentales, quienes dentro de sus capacidades la han ayudado a sobrellevar el desastre.

Desde temprano, Rosy se encuentra trabajando en la limpieza del domicilio y la remoción de escombros, con la esperanza de construir un nuevo futuro. Si alguien siente la motivación de ayudar, puede comunicarse con ella a través de WhatsApp al número 844 298 3224.