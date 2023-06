Héroes invisibles: los recolectores de basura de Saltillo desafían obstáculos y prejuicios mientras mantienen limpia la ciudad

Panterota exige ser alimentada, gruñe, resopla. Panterota pesa varias toneladas y es un camión recolector Freightliner . Se llama así por la Pantera Rosa , me dice entre risas Adrián Moreno , el único con permiso de acariciarla y conducirla. Adrián es delgado, amable y lleva veinte años como empleado del Ayuntamiento de Saltillo . No existe el día del recolector de basura, ni tiene aumentos salariales constantes, pero él y su equipo arriesgan la vida para que la ciudad esté limpia. Pese a esto, son invisibles para casi todo el mundo. Los que los notan los insultan o los acusan de robo. Aunque, también tienen fans: niños y niñas que hacen que pasar horas entre la basura valga la pena.

Se retiró del lugar y los policías dijeron que no había delito qué perseguir. Se fueron, pero Adrián y sus colegas tuvieron que regresar al trabajo, con horas de retraso y terminar de vaciar el camión al amanecer. Injusticias que pasan desapercibidas.

Con la pericia de Checo Pérez, Adrián lleva a Panterota a lugares donde nadie se atreve a entrar, a lugares difíciles, a lugares hermosos. Cada día es una aventura y no siempre termina en sonrisas. En una ocasión, un vecino eligió la violencia. Quiso golpear a Adrián y a sus muchachos porque quebraron una rama. Otro día, una señora los acusó de robarse una bicicleta y exigió que descargaran toda la basura. Adrián y los demás tuvieron que demostrar su inocencia frente a los policías. ¿Cómo? Nadando entre estiércol y basura de morgues y hospitales. Lo peor fueron los insultos como “muertos de hambre o mugrosos rateros, pepenadores, marranos, yo por eso estudié para no andar como baboso corriendo atrás de un camión”.

Su día empieza a las cuatro de la tarde. Adrián recoge a Panterota y le hace el primer cariñito del día : una revisión rápida de los niveles de aceite, agua, las llantas y cualquier otro detalle que pueda impedir que al día siguiente las calles estén llenas de basura. Hay días en los que Panterota hace berrinche. Se ponchan las llantas o se le funde un ojito. Esos días, Adrián se arma de paciencia y atiende a su bebé. Aunque esto implique pasar una tarde calurosa al lado de toneladas de desperdicios. Dice que a veces, prefiere dejar de comprarse un pantalón para tener bonita a Panterota y me muestra los adornos y detalles que le ha puesto a su tanque de guerra, como también le gusta decirle.

Si pudieran pedirle algo a las personas que tiran la basura, sería que no escatimaran en bolsas buenas --de las negras, de las más resistentes--, y que se tienten tantito el corazón antes de tirar su basura. El zacate mojado, por ejemplo, una bolsa llena puede pesar hasta 25 kilos y no es sólo una la que tiran. “Somos personas”, quieren recordarles a aquellos que tiran animales muertos, inyecciones o rastrillos en una sola bolsa. “Si les ponen una bolsa resistente nos ayudan mucho”.

Hay niños de más de veinte años, como un güero que les dice: -Les iba a traer unas Tecate pero, dije no, andan trabajando. Y extiende sus manos con unas cocas heladas. Perfectas para estos 38 grados centígrados que parecen ignorar Eduardo y Enrique. “No, señorita, tómesela usted.” No sólo me han querido regalar lo que les ofrecen, sino que se tomaron la molestia de detenerse por un agua para mí, sin pedírselos.