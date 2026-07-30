Bachear ‘para la foto’ resulta contraproducente y de baja calidad, advierte Municipio de Saltillo

Realizar reparaciones improvisadas en la vía pública sin el conocimiento ni el material adecuado termina afectando más a la ciudad. El Gobierno Municipal de Saltillo advirtió a ciudadanos y actores políticos que tapar baches sin técnica o instalar bordos por cuenta propia genera trabajos de baja calidad, desperdicio de recursos y probables daños a terceros, todo por buscar únicamente "la foto".

ACTO MEDIÁTICO QUE GENERA PROBLEMAS

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, enfatizó que este tipo de acciones emprendidas por particulares o políticos no resuelven la problemática de fondo y resultan defectuosas al poco tiempo.

"Oye, si hay algún ciudadano o político haciendo este tipo de acción, primero que lo hagan bien y con buena calidad, no sea que lo hagan solo para la foto y a los dos o tres días se esté abriendo otra vez el espacio. Un bache no es nada más tapar el pocito; es cortar un gran pedazo de pavimento alrededor, aplicar el material duradero y la técnica correcta", señaló el edil.

Por su parte, Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, coincidió en que estas iniciativas suelen ser un desperdicio de tiempo y dinero al carecer del sustento técnico necesario.

"Entendemos que quieran aparentar que van a disminuir el rezago, pero con un parche sin conocimiento, sin la tecnología ni el procedimiento adecuado, es un desperdicio. Si aun haciendo la reparación correctamente a veces no dura tanto por la lluvia y el desgaste, con un trabajo improvisado dura mucho menos", explicó Nerio.

REGLAMENTO Y RIESGOS A LA CIUDADANÍA

Las autoridades recordaron que los reglamentos municipales prohíben estrictamente a particulares intervenir la vía pública. El director de Obras Públicas ejemplificó que recientemente tuvieron que retirar bordos de concreto instalados por vecinos que no estaban diseñados correctamente y que terminaron provocando accidentes y desviando escurrimientos de agua pluvial hacia el interior de viviendas cercanas.

Para abatir el rezago histórico generado por el desgaste del asfalto y las intensas lluvias, Berio destacó que la administración pasó de operar con 4 cuadrillas a mantener actualmente 18 cuadrillas activas, además del despliegue de maquinaria especializada tipo 'dragón'.

Las autoridades instaron a la población a evitar estas prácticas improvisadas y a canalizar sus solicitudes a través de los canales oficiales para asegurar reparaciones con los estándares de calidad correspondientes.