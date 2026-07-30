Bachear ‘para la foto’ resulta contraproducente y de baja calidad, advierte Municipio de Saltillo

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    Bachear ‘para la foto’ resulta contraproducente y de baja calidad, advierte Municipio de Saltillo
    El Municipio informó que actualmente opera con 18 cuadrillas de bacheo y maquinaria especializada para atender el rezago en las vialidades. ARCHIVO

El Gobierno de Saltillo pidió abstenerse de reparar baches por cuenta propia, al advertir que estas acciones suelen ser deficientes, representan riesgos para la población y pueden generar mayores daños a la infraestructura

Realizar reparaciones improvisadas en la vía pública sin el conocimiento ni el material adecuado termina afectando más a la ciudad. El Gobierno Municipal de Saltillo advirtió a ciudadanos y actores políticos que tapar baches sin técnica o instalar bordos por cuenta propia genera trabajos de baja calidad, desperdicio de recursos y probables daños a terceros, todo por buscar únicamente "la foto".

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/un-gato-y-tres-lomitos-dan-positivo-a-miasis-por-gusano-barrenador-en-saltillo-HF22508960

ACTO MEDIÁTICO QUE GENERA PROBLEMAS

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, enfatizó que este tipo de acciones emprendidas por particulares o políticos no resuelven la problemática de fondo y resultan defectuosas al poco tiempo.

"Oye, si hay algún ciudadano o político haciendo este tipo de acción, primero que lo hagan bien y con buena calidad, no sea que lo hagan solo para la foto y a los dos o tres días se esté abriendo otra vez el espacio. Un bache no es nada más tapar el pocito; es cortar un gran pedazo de pavimento alrededor, aplicar el material duradero y la técnica correcta", señaló el edil.

Por su parte, Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, coincidió en que estas iniciativas suelen ser un desperdicio de tiempo y dinero al carecer del sustento técnico necesario.

"Entendemos que quieran aparentar que van a disminuir el rezago, pero con un parche sin conocimiento, sin la tecnología ni el procedimiento adecuado, es un desperdicio. Si aun haciendo la reparación correctamente a veces no dura tanto por la lluvia y el desgaste, con un trabajo improvisado dura mucho menos", explicó Nerio.

REGLAMENTO Y RIESGOS A LA CIUDADANÍA

Las autoridades recordaron que los reglamentos municipales prohíben estrictamente a particulares intervenir la vía pública. El director de Obras Públicas ejemplificó que recientemente tuvieron que retirar bordos de concreto instalados por vecinos que no estaban diseñados correctamente y que terminaron provocando accidentes y desviando escurrimientos de agua pluvial hacia el interior de viviendas cercanas.

Para abatir el rezago histórico generado por el desgaste del asfalto y las intensas lluvias, Berio destacó que la administración pasó de operar con 4 cuadrillas a mantener actualmente 18 cuadrillas activas, además del despliegue de maquinaria especializada tipo 'dragón'.

Las autoridades instaron a la población a evitar estas prácticas improvisadas y a canalizar sus solicitudes a través de los canales oficiales para asegurar reparaciones con los estándares de calidad correspondientes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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