Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo

En Saltillo, las autoridades sanitarias han identificado a un gato y tres perros afectados por este parásito. Sin embargo, los casos se extienden a todo el territorio estatal, donde se contabilizan actualmente nueve perros y un gato con la enfermedad.

La presencia del gusano barrenador, parásito causante de la enfermedad conocida como miasis, continúa activa en Saltillo . Según el reporte más reciente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han confirmado contagios específicos en animales domésticos de la ciudad.

En un panorama más amplio, Coahuila registra un total de 54 casos activos, formando parte de una estadística nacional que alcanza los mil 878 casos en todo el País.

Desde que se emitió la alerta sanitaria original en el año 2025, el Estado ha acumulado aproximadamente un centenar de casos en diversas especies.

¿CÓMO SE CONTAGIA Y QUÉ ESPECIES ATACA?

Cabe mencionar que la plaga no se limita únicamente a mascotas, el monitoreo permanente de las autoridades ha detectado afectaciones en bovinos, equinos, ovinos y caprinos, así como aves y conejos.

Es fundamental aclarar que el contagio ocurre cuando una mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o en zonas húmedas del cuerpo de un animal o una persona.

Ante esta situación, el gobierno mexicano ha enfatizado que el gusano barrenador no se transmite por el consumo de carne ni por el contacto casual con la piel sana.

Se recomienda a los dueños de mascotas y productores de ganado revisar constantemente a sus animales en busca de lesiones que pudieran servir como foco de infección para el parásito.