Cae presunto fabricante de armas hechizas en Castaños

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que la investigación comenzó luego de que vecinos reportaran que el sujeto recorría la colonia portando un chaleco antibalas y exhibiendo un arma de fuego, situación que generó temor entre los habitantes.

CASTAÑOS, COAH.- Una denuncia ciudadana llevó a la Fiscalía General del Estado hasta un domicilio en Castaños , donde un hombre presuntamente fabricaba armas de fuego de manera artesanal. Durante un cateo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas calibre 9 milímetros y .380, además de diversas piezas utilizadas para su elaboración.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez. En el inmueble localizaron cuatro armas largas y tres armas cortas de fabricación casera, algunas terminadas y otras aún en proceso de ensamblaje.

El funcionario explicó que las armas eran elaboradas de manera manual. En la vivienda también fueron aseguradas diversas piezas, componentes y herramientas utilizadas para su fabricación.

Lazo Chapa señaló que, debido a que entre el armamento asegurado hay armas calibre 9 milímetros y .380, se realizará el desglose de la carpeta de investigación para remitir el caso a la Fiscalía General de la República. Indicó que esa autoridad continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica del detenido.