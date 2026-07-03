Roban joyería en plena zona centro de Monclova; presunto responsable es detenido tras llevarse 180 mil pesos

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    Roban joyería en plena zona centro de Monclova; presunto responsable es detenido tras llevarse 180 mil pesos
    Elementos de seguridad detuvieron al presunto responsable poco después del reporte del robo y recuperaron parte de la mercancía sustraída. LIDIET MEXICANO
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La Fiscalía mantiene las investigaciones para recuperar el resto de la joyería y definir la situación jurídica del detenido

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de presuntamente cometer un robo en una joyería ubicada en la zona centro de Monclova, de donde sustrajo mercancía con un valor aproximado de 180 mil pesos.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que el sujeto abrió el establecimiento para ingresar y apoderarse de diversas piezas de joyería. Tras el reporte de los hechos, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo poco tiempo después.

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El funcionario detalló que, como resultado de las investigaciones, se logró recuperar parte del botín. Las diligencias continúan para localizar el resto de la mercancía sustraída y esclarecer por completo los hechos.

Lazo Chapa indicó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica por el delito de robo.

Las autoridades reiteraron que mantienen acciones de vigilancia y respuesta inmediata para atender este tipo de delitos y reforzar la seguridad de los comercios ubicados en la zona centro del municipio.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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