Roban joyería en plena zona centro de Monclova; presunto responsable es detenido tras llevarse 180 mil pesos
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La Fiscalía mantiene las investigaciones para recuperar el resto de la joyería y definir la situación jurídica del detenido
MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de presuntamente cometer un robo en una joyería ubicada en la zona centro de Monclova, de donde sustrajo mercancía con un valor aproximado de 180 mil pesos.
El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que el sujeto abrió el establecimiento para ingresar y apoderarse de diversas piezas de joyería. Tras el reporte de los hechos, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo poco tiempo después.
El funcionario detalló que, como resultado de las investigaciones, se logró recuperar parte del botín. Las diligencias continúan para localizar el resto de la mercancía sustraída y esclarecer por completo los hechos.
Lazo Chapa indicó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica por el delito de robo.
Las autoridades reiteraron que mantienen acciones de vigilancia y respuesta inmediata para atender este tipo de delitos y reforzar la seguridad de los comercios ubicados en la zona centro del municipio.