Roban joyería en plena zona centro de Monclova; presunto responsable es detenido tras llevarse 180 mil pesos

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de presuntamente cometer un robo en una joyería ubicada en la zona centro de Monclova, de donde sustrajo mercancía con un valor aproximado de 180 mil pesos.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que el sujeto abrió el establecimiento para ingresar y apoderarse de diversas piezas de joyería. Tras el reporte de los hechos, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo poco tiempo después.