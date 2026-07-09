Califica Jericó Abramo Masso de ‘desesperación fiscal’ postura sobre impuestos a herencias

El legislador señaló que gravar bienes que ya tributaron representa un atropello a los derechos de los contribuyentes, derivado de un manejo presupuestal que prioriza el gasto sobre la recaudación.

El diputado federal Jericó Abramo Masso criticó la postura de la ministra Lenia Batres sobre el cobro de impuestos a las herencias, al tiempo que advirtió que el crecimiento de la deuda pública y la inseguridad comprometen la estabilidad del país.

“Creo que se equivoca la ministra de la Corte, con todo respeto. Creo que es la desesperación del Gobierno federal por no tener recursos, porque está gastando más de lo que puede ingresar. La deuda ya les está pesando”, afirmó Abramo Masso.

CRECIMIENTO DE LA DEUDA Y RELACIÓN COMERCIAL

Abramo Masso sostuvo que la balanza fiscal atraviesa un déficit crítico debido al incremento sostenido del endeudamiento durante los últimos ocho años.

“Tan solo este año se van a pagar 1.6 billones de pesos de intereses de la deuda. Cuando este gobierno de Morena llegó recibió una deuda de 10 billones de pesos, y en ocho años la dejará en casi 21 billones”, aseveró.

En el ámbito internacional, el congresista afirmó que el T-MEC mantendrá su vigencia legal y contará con revisiones periódicas, aunque enfatizó que México debe garantizar paz e instituciones sólidas para mantener la certidumbre de sus socios comerciales.

COORDINACIÓN EN SEGURIDAD COMO MODELO REGIONAL

En materia de combate a la delincuencia, Abramo Masso destacó que Coahuila se mantiene como una de las entidades más seguras del país gracias a la continuidad institucional y a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

“¿Por qué Coahuila sí logra la paz? Porque se trabaja en coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación, y porque no se politiza ni se ideologiza la seguridad, la paz y la justicia”, enfatizó.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las administraciones estatales a depurar y certificar sus corporaciones policiales y de procuración de justicia para avanzar hacia una verdadera pacificación del país.