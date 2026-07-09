Califica Jericó Abramo Masso de ‘desesperación fiscal’ postura sobre impuestos a herencias

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Coahuila
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    Califica Jericó Abramo Masso de ‘desesperación fiscal’ postura sobre impuestos a herencias
    Jericó Abramo (centro), criticó la propuesta de gravar las herencias y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública. REDES SOCIALES

El diputado federal cuestionó las propuestas recaudatorias de la Suprema Corte, el crecimiento de la deuda pública y contrastó los índices de seguridad de Coahuila con otras entidades

El diputado federal Jericó Abramo Masso criticó la postura de la ministra Lenia Batres sobre el cobro de impuestos a las herencias, al tiempo que advirtió que el crecimiento de la deuda pública y la inseguridad comprometen la estabilidad del país.

El legislador señaló que gravar bienes que ya tributaron representa un atropello a los derechos de los contribuyentes, derivado de un manejo presupuestal que prioriza el gasto sobre la recaudación.

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“Creo que se equivoca la ministra de la Corte, con todo respeto. Creo que es la desesperación del Gobierno federal por no tener recursos, porque está gastando más de lo que puede ingresar. La deuda ya les está pesando”, afirmó Abramo Masso.

CRECIMIENTO DE LA DEUDA Y RELACIÓN COMERCIAL

Abramo Masso sostuvo que la balanza fiscal atraviesa un déficit crítico debido al incremento sostenido del endeudamiento durante los últimos ocho años.

“Tan solo este año se van a pagar 1.6 billones de pesos de intereses de la deuda. Cuando este gobierno de Morena llegó recibió una deuda de 10 billones de pesos, y en ocho años la dejará en casi 21 billones”, aseveró.

En el ámbito internacional, el congresista afirmó que el T-MEC mantendrá su vigencia legal y contará con revisiones periódicas, aunque enfatizó que México debe garantizar paz e instituciones sólidas para mantener la certidumbre de sus socios comerciales.

COORDINACIÓN EN SEGURIDAD COMO MODELO REGIONAL

En materia de combate a la delincuencia, Abramo Masso destacó que Coahuila se mantiene como una de las entidades más seguras del país gracias a la continuidad institucional y a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

“¿Por qué Coahuila sí logra la paz? Porque se trabaja en coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación, y porque no se politiza ni se ideologiza la seguridad, la paz y la justicia”, enfatizó.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las administraciones estatales a depurar y certificar sus corporaciones policiales y de procuración de justicia para avanzar hacia una verdadera pacificación del país.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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