Retrasan por incertidumbre en T-MEC inversiones por 6 mil mdp en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Retrasan por incertidumbre en T-MEC inversiones por 6 mil mdp en Coahuila
    El secretario de Economía, Luis Olivares, aseguró que Coahuila mantiene el interés de inversionistas, pese al retraso de algunos proyectos. REDES SOCIALES

Admite la Secretaría de Economía del Estado que entre 8 y 10 proyectos en La Laguna y la Región Sureste pausaron su decisión de instalarse.

La incertidumbre generada por las revisiones y políticas arancelarias relacionadas con el T-MEC provocó el retraso de entre 8 y 10 proyectos de inversión en Coahuila, los cuales representan un monto estimado de 6 mil millones de pesos y la generación de 2 mil 500 empleos.

Así lo informó el secretario de Economía del Estado, Luis Olivares, quien detalló que las regiones más afectadas por estas pausas en las evaluaciones de las empresas son La Laguna y la Región Sureste.

https://vanguardia.com.mx/opinion/saltillo-drenaje-pluvial-cuando-se-convertira-en-prioridad-MB21754967

“En cancelaciones no; retrasos, sí. Dicen: ‘Bueno, déjame ver en qué acaba’. De proyectos retrasados podemos hablar de entre 8 y 10, lo que representaría una inversión de aproximadamente 6 mil millones de pesos y unos 2 mil 500 empleos”, declaró Olivares.

El funcionario estatal explicó que entre 30 y 40 empresas mantienen en evaluación su llegada o continuidad en la entidad, aunque destacó que semanalmente arriban inversionistas de distintas partes del mundo para realizar labores de exploración.

“Todas las semanas tenemos empresas de todo el mundo que nos visitan en las diferentes regiones de Coahuila. Las recibimos en la Secretaría de Economía, les hacemos recorridos y les mostramos las ventajas competitivas que tiene el estado”, señaló.

Olivares indicó que la reconfiguración industrial impulsada por las políticas arancelarias de Estados Unidos ha desacelerado el ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores; sin embargo, aseguró que Coahuila mantiene una posición competitiva frente a otras entidades.

A pesar del entorno internacional, el titular de Economía destacó que el estado trabaja en la diversificación de mercados y en el desarrollo de nuevas industrias, como la de semiconductores y la extracción de gas.

Respecto a los semiconductores, estimó que en un plazo no mayor a 12 meses podrían concretarse los primeros proyectos en sus fases iniciales de empaque y pruebas de calidad, en coordinación con instituciones educativas locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero
Si Washington no comprende hasta qué punto la guerra ha transformado el cálculo estratégico de Teherán, seguirá negociando basándose en supuestos que ya no existen y seguirá elaborando acuerdos que ninguna de las partes cree realmente que la otra vaya a cumplir.

Afirman que Trump está bombardeando Irán de nuevo y volviendo a cometer errores
Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk sentenció al mexicano Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por presuntamente participar como combatiente del lado de Ucrania.

Mexicano es sentenciado a 14 años de prisión en Rusia por luchar a favor de Ucrania