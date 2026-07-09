Retrasan por incertidumbre en T-MEC inversiones por 6 mil mdp en Coahuila

Así lo informó el secretario de Economía del Estado, Luis Olivares, quien detalló que las regiones más afectadas por estas pausas en las evaluaciones de las empresas son La Laguna y la Región Sureste.

La incertidumbre generada por las revisiones y políticas arancelarias relacionadas con el T-MEC provocó el retraso de entre 8 y 10 proyectos de inversión en Coahuila , los cuales representan un monto estimado de 6 mil millones de pesos y la generación de 2 mil 500 empleos.

“En cancelaciones no; retrasos, sí. Dicen: ‘Bueno, déjame ver en qué acaba’. De proyectos retrasados podemos hablar de entre 8 y 10, lo que representaría una inversión de aproximadamente 6 mil millones de pesos y unos 2 mil 500 empleos”, declaró Olivares.

El funcionario estatal explicó que entre 30 y 40 empresas mantienen en evaluación su llegada o continuidad en la entidad, aunque destacó que semanalmente arriban inversionistas de distintas partes del mundo para realizar labores de exploración.

“Todas las semanas tenemos empresas de todo el mundo que nos visitan en las diferentes regiones de Coahuila. Las recibimos en la Secretaría de Economía, les hacemos recorridos y les mostramos las ventajas competitivas que tiene el estado”, señaló.

Olivares indicó que la reconfiguración industrial impulsada por las políticas arancelarias de Estados Unidos ha desacelerado el ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores; sin embargo, aseguró que Coahuila mantiene una posición competitiva frente a otras entidades.

A pesar del entorno internacional, el titular de Economía destacó que el estado trabaja en la diversificación de mercados y en el desarrollo de nuevas industrias, como la de semiconductores y la extracción de gas.

Respecto a los semiconductores, estimó que en un plazo no mayor a 12 meses podrían concretarse los primeros proyectos en sus fases iniciales de empaque y pruebas de calidad, en coordinación con instituciones educativas locales.