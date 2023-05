$!Candidatos Coahuila: ¿Cómo calificaría el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador?

ARMANDO GUADIANA

“Quisiéramos argumentar cómo podrían aumentar más los recursos del estado, pero sin detrimento de otros estados de la Federación. Muchas veces las necesidades de un estado no se pueden cumplir del todo porque hay otras problemáticas mayores en estados con menos ingresos. Pero yo sí diría ‘a mí no me parece esto’ o ‘yo creo que algo debe caminar por acá’. El tema de ‘sí señor’ o ‘no señor’, no lo quiero para mí, ni hacia arriba, sino en un ambiente de respeto definir las cosas y de esa manera podemos hacer crecer al estado y de esa manera al país”.

TE PUEDE INTERESAR: Candidatos Coahuila: ¿Cómo calificaría la relación entre el gobierno estatal y el federal?