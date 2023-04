ARMANDO GUADIANA

“Lo más importante no es dejarles una herencia. A través de mi trabajo tenemos algunas cosas. El aprendizaje más grande que les digo es que necesitan prepararse profesionalmente para enfrentar la vida, que entre más se preparen, así es como mayor éxito pueden tener. Y que el objetivo en la vida no es hacer dinero, como mucha gente lo piensa. Tener en la vida el objetivo de hacer dinero está muy mal. Yo nunca he tenido como objetivo hacer dinero; he hecho negocios, pero no era el objetivo, fue por azares del destino y no fue del sector público, sino privado”.

