Cerraron paso a independientes desde la anterior presidencia del IEC, acusa aspirante

Durante la gestión de Gabriela de León como presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) hubo modificaciones al reglamento y fiscalización que cierran el paso a los candidatos independientes, incluso, fue tal la persecución que en el 2017 se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) de actas que levantó el IEC y algunos candidatos tuvieron que acudir a declarar, acusó Juan Cristóbal Cervantes.

El ex representante del Partido de la Revolución Coahuilense (PRC) y aspirante independiente explicó que al modificarse el reglamento para la recolección de firmas, ya no pueden solicitarse a través de una cédula en papel, ahora es solo con una aplicación telefónica que limita al aspirante en la obtención del apoyo ciudadano, porque este método inhibe la participación de la ciudadanía al pedir fotografía de la credencial de elector y de la persona que brinda el apoyo, así como su firma autógrafa en el dispositivo móvil.

Explicó Cervantes que la aplicación limita al aspirante porque debe contar con apoyo de personas que tengan teléfono inteligente e internet, pero además es un proceso largo para dar de alta las firmas de apoyo, sin contar con que las personas no aceptan ni que le tomen fotografía a su credencial de elector, mucho menos a ellas, y eso reduce el margen.

En la gestión de De León en el IEC se estableció la recolección de firmas de apoyo por medio de dispositivo electrónico para evitar las firmas apócrifas, pero también el Instituto se ahorra la captura de datos, porque están digitalizados.

“Los independientes no tenemos una estructura como un partido político, nosotros confiamos en la buena fe de la gente que nos apoya. En su momento entregábamos formatos para firma de apoyo a nuestros colaboradores, porque era más fácil así recabar las firmas. Pero ahora con una aplicación que pide la fotografía de la credencial de elector por ambos lados, la firma autógrafa y una fotografía de la persona”, dijo Juan Cristóbal.

Explicó que las personas que están dispuestas a manifestar su apoyo lo que no quieren es la fotografía de su credencial electoral y la de ellas tampoco porque hay desconfianza; se sabe de casos de personas a quienes les han falsificado su firma y enfrentan juicios mercantiles y es natural que desconfíen.

Además, el uso de la aplicación requiere de un teléfono inteligente, de internet y de una persona que esté en la calle recolectando las firmas, para lo cual no se tienen los recursos suficientes.

Con los candidatos de partidos políticos no hay piso parejo, explicó Cervantes, porque el recurso que se reparte desde el IEC no es equitativo, en pre campaña, por ejemplo los partidos tienen recursos asignados y el candidato no invierte nada, pero los independientes tienen que gastar desde antes del proceso, con la constitución de una asociación civil.

Explicó que además en materia de fiscalización el IEC y el INE envían a personas a seguir en sus eventos a los candidatos independientes, pero a los que son de partidos solo los vigilan en actos masivos.

Por motivos de fiscalización, algunos ex candidatos independiente fueron citados por la FGR para declarar por sus gastos y sus ingresos, algo que a todas luces se ve una persecución y ahora hay desánimo por la sobre regulación.