‘Si Lozoya está dispuesto en la reparación del daño, podría llevar su proceso en libertad’: AMLO

El día de hoy Andrés Manuel López Obrador ha dado su aval para buscar un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya por el caso de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, luego de que la defensa del exdirector de Pemex declarara que buscaría la reparación del daño para evitar un juicio.

“Si Emilio Lozoya esta dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, hay posibilidades de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. Una reparación de 3.4 millones de dólares es muy poquito, no, eso lo ve el Ministerio Público, lo ve Pemex, pero no, esa cantidad aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero si hay peritajes y si hay auditorías”.

“Estoy seguro que esa cantidad de 3.4 millones de dólares no es, pero de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración que hay esa disposición a la reparación del daño y estamos de acuerdo, porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país”, señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal recordó que por la planta propiedad de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) se pagaron 200 millones de dólares adicionales y que su dueño, Alonso Ancira, quien también participó en esta compra, ya devolvió 100 millones.

“Nosotros lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado, en el caso de Agronitogrenados, pues fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales”.

“Entonces el señor que participó en la venta, para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares, ha devuelto 100, entonces esto aplica para todos, si no hay devolución del dinero, no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la fiscalía o con los jueces”, indicó.

Ayer, un juez del Reclusorio Norte concedió una última prórroga de 30 días hábiles a Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, para que su defensa pueda analizar las últimas pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Por una rebelión de su propio partido, el republicano McCarthy no logra presidir la Cámara de Representantes; Trump lo apoya

“No va a haber juicio en contra de Emilio Lozoya, porque el juicio tiene que ser en contra de las aquellas personas que se beneficiaron en los casos de corrupción sucedidos en el pasado y en los sobornos”.

“Lo que va a haber es un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados (...) y en el caso Odrebrecht habrá criterio de oportunidad”, señaló Miguel Ontiveros, abogado defensor del exdirector de Pemex.

La audiencia de Lozoya por este caso se reanudará el próximo 16 de febrero, esto debido a que su defensa solicitó más tiempo para desahogar los medios de prueba que la FGR presentó en noviembre.

El exfuncionario enfrenta una acusación por presuntamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares durante la adquisición a sobreprecio de una planta fertilizantes que pertenecía a la empresa siderúrgica AHMSA.