Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración
    El accidente ocurrió en una vía lateral del Parque Industrial Ramos Arizpe durante la mañana de este sábado. ULISES MARTÍNEZ
    Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración
    Ninguno de los conductores involucrados aceptó la responsabilidad del percance registrado en el cruce de Francisco R. Alanís y Agroquímica. ULISES MARTÍNEZ
    Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración
    Autoridades de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque. ULISES MARTÍNEZ
    Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración
    Los daños materiales fueron considerables en ambas unidades involucradas en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores involucrados no aceptaron responsabilidad, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente entre una camioneta y un automóvil se registró la mañana de este sábado en el Parque Industrial Ramos Arizpe, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, Rubén , de 34 años, conductor de una camioneta Chevrolet TrailBlazer, salió del bulevar Industrial Francisco R. Alanís e ingresó a la intersección, quedando en medio de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-salva-tras-derribar-poste-en-bulevar-venustiano-carranza-en-saltillo-CF21358318

Debido a esto, la camioneta invadió la trayectoria de Yahir, de 23 años, quien viajaba a bordo de un vehículo Pontiac Grand Prix y circulaba sobre la avenida Agroquímica con dirección al libramiento Óscar Flores Tapia.

Tras el impacto, el conductor del automóvil resultó con diversos golpes y fue atendido por paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe que acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras su valoración, fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Ninguno de los participantes aceptó la responsabilidad del siniestro, por lo que el accidente fue consignado ante el Ministerio Público. Mientras tanto, la circulación en la zona presentó afectaciones durante las labores de auxilio y retiro de las unidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trabajadores reportaron nuevas bajas laborales en el complejo automotriz de Ramos Arizpe durante la jornada de este jueves.

Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado