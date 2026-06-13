Choque en el Parque Industrial Ramos Arizpe deja un lesionado y daños de consideración

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, Rubén , de 34 años, conductor de una camioneta Chevrolet TrailBlazer, salió del bulevar Industrial Francisco R. Alanís e ingresó a la intersección, quedando en medio de la vialidad.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente entre una camioneta y un automóvil se registró la mañana de este sábado en el Parque Industrial Ramos Arizpe , lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

Debido a esto, la camioneta invadió la trayectoria de Yahir, de 23 años, quien viajaba a bordo de un vehículo Pontiac Grand Prix y circulaba sobre la avenida Agroquímica con dirección al libramiento Óscar Flores Tapia.

Tras el impacto, el conductor del automóvil resultó con diversos golpes y fue atendido por paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe que acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras su valoración, fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Ninguno de los participantes aceptó la responsabilidad del siniestro, por lo que el accidente fue consignado ante el Ministerio Público. Mientras tanto, la circulación en la zona presentó afectaciones durante las labores de auxilio y retiro de las unidades.