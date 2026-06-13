Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo

El accidente ocurrió alrededor de las 7:10 horas, antes de llegar al cruce con Zincamex, a la altura de una agencia automotriz Toyota. Testigos que presenciaron el percance dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Un joven resultó lesionado la mañana de este sábado luego de chocar contra un camión de transporte de personal y derribar un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo .

Tras recibirse el reporte de una persona prensada en un vehículo Kia Río, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte acudieron al lugar para auxiliar a José Luis, de 27 años.

Sin embargo, al arribar, los rescatistas confirmaron que el conductor no se encontraba atrapado, solo asustado por el suceso. De acuerdo con su versión, un camión de transporte de personal le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra el poste.

Los bomberos trabajaron para liberar una de las puertas del automóvil, que había quedado atorada tras el choque, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaban atención prehospitalaria al conductor.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el traslado del lesionado a un hospital privado al norte de la ciudad. Debido a los daños ocasionados, un oficial quedó asignado como custodio.

Familiares del joven acudieron al sitio y solicitaron la intervención de la aseguradora para responder por las afectaciones derivadas del accidente. Por su parte, personal de la CFE acordonó el área para realizar las maniobras necesarias para sustituir el poste dañado y reparar el cableado afectado.