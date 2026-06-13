Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos auxiliaron al conductor tras el impacto registrado frente a una agencia automotriz sobre Venustiano Carranza. ULISES MARTÍNEZ
    Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
    La unidad terminó detenida a escasos metros de vehículos estacionados en el exterior de la agencia Toyota. ULISES MARTÍNEZ
    Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
    Tras ser liberada la puerta del automóvil, el conductor pudo abandonar la unidad para recibir valoración médica. ULISES MARTÍNEZ
    Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
    El camión de transporte de personal presentó daños en la parte posterior derecha luego del choque que antecedió al derribo del poste. ULISES MARTÍNEZ
    Se salva tras derribar poste en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
    Trabajadores de la CFE acordonaron el área para sustituir el poste y reparar el cableado afectado por el percance. ULISES MARTÍNEZ

Conductor de 27 años chocó contra un camión de personal y terminó impactando infraestructura de la CFE

Un joven resultó lesionado la mañana de este sábado luego de chocar contra un camión de transporte de personal y derribar un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:10 horas, antes de llegar al cruce con Zincamex, a la altura de una agencia automotriz Toyota. Testigos que presenciaron el percance dieron aviso al sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-en-saltillo-deja-danos-a-vehiculo-de-aplicacion-responsable-huye-DF21356858

Tras recibirse el reporte de una persona prensada en un vehículo Kia Río, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte acudieron al lugar para auxiliar a José Luis, de 27 años.

Sin embargo, al arribar, los rescatistas confirmaron que el conductor no se encontraba atrapado, solo asustado por el suceso. De acuerdo con su versión, un camión de transporte de personal le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra el poste.

Los bomberos trabajaron para liberar una de las puertas del automóvil, que había quedado atorada tras el choque, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaban atención prehospitalaria al conductor.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el traslado del lesionado a un hospital privado al norte de la ciudad. Debido a los daños ocasionados, un oficial quedó asignado como custodio.

Familiares del joven acudieron al sitio y solicitaron la intervención de la aseguradora para responder por las afectaciones derivadas del accidente. Por su parte, personal de la CFE acordonó el área para realizar las maniobras necesarias para sustituir el poste dañado y reparar el cableado afectado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado

true

¿Qué será de Israel después de Netanyahu?