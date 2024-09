Cita PC de Saltillo a declarar a Tupy tras incendio; ‘se controló a los 15 minutos’, asegura la empresa

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Agregó que, posteriormente, en la comparecencia, se le solicita a la empresa que acredite si tiene sus permisos vigentes por parte del gobierno del estado y, en caso afirmativo, se da vista del incidente que ocurrió.

“Aquí, la empresa, al haber sido responsable del incidente, solamente se le pide que traiga a nivel municipal cuál fue la situación que se presentó, evidencia fotográfica del interior donde ocurrió el siniestro, y que comparezca con las acciones que se tomaron y las que se tomarán para la recuperación del lugar”, explicó el funcionario municipal.

CORRECTA NEGACIÓN DEL ACCESO

Respecto a las razones por las que el personal de Tupy negó el acceso al personal de PC, Neira aclaró que cuando no hay un “incidente declarado” y no fue la empresa la que pidió el auxilio de los servicios de emergencia, pudieron rechazar el apoyo.

“Cuando se presentó el personal, ya no había de forma visible un incidente declarado. En este caso, cuando hay un incidente declarado que se observa a simple vista, como un incendio, el personal de Protección Civil puede ingresar para la evaluación y la atención de la emergencia.

“En este caso, como lo atendieron sus brigadas y no fue un incidente mayor que involucrara a toda la planta, simplemente se les citó para que aclaren la situación y demuestren que cuentan con los permisos necesarios del orden estatal o municipal”, fueron las palabras de Neira.

Aclaró también que los privados no están obligados a permitir el ingreso de bomberos ni a recibir forzosamente el apoyo, incluso en domicilios particulares.

“Ellos son los que solicitan el apoyo en caso de que sus capacidades no sean suficientes para atender este tipo de situaciones. Igualmente, en una casa particular, si no se les permite el acceso, no podemos forzar la atención”, comentó.

Agregó que, una vez que PC municipal está al tanto de la situación, estos casos se turnan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que lleven a cabo las revisiones correspondientes y aseguren las condiciones laborales de seguridad para los trabajadores.

También se informa a Protección Civil del Estado, que es la entidad encargada de emitir los permisos de funcionamiento, para que en primera instancia corroboren si se cuenta con los permisos y, en segundo lugar, valoren y verifiquen las condiciones internas de la empresa para su funcionamiento.