Ciudades de Coahuila, con potencial global para impulsar astroturismo: expertos

Entre otras ventajas, explicaron que fomenta la vocación científica de los jóvenes, genera empleo especializado en zonas donde no suele haberlo y genera flujo turístico de personas con alto poder adquisitivo.

Jiménez explicó que si bien hay un sector de aficionados a la astronomía que buscan este tipo de lugares, la gran mayoría de astroturistas no son personas allegadas a dicha ciencia, sino que buscan experiencias diferentes en sitios turísticos.

El texto proporcionado presenta algunas correcciones ortográficas y gramaticales. A continuación, se presenta la versión corregida:

“Es gente que dice: ‘Estoy de vacaciones aquí en Saltillo o Cuatrociénegas’, y de repente descubre que entre la oferta turística de la zona hay una empresita que me lleva de noche, me hace un paseíto, me explica las constelaciones y no solo la parte científica, sino también la relación que tenían mis antepasados con el cielo nocturno”, explicó Jiménez.

Del evento realizado en las instalaciones del Mude, directivos del Museo, expertos en astroturismo, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), y la Sociedad Astronómica de Saltillo se comprometieron a generar mesas de trabajo para llevar a buen puerto dicho potencial.

EVITAR CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, CLAVE

Jiménez explicó que para aprovechar de mejor manera el astroturismo, es clave mantener libres de contaminación lumínica a las ciudades.

Por su parte, Pamela Duarte explicó que en Chile están las principales zonas astronómicas del mundo en el desierto de Atacama, donde desde hace casi 25 años se comenzó a trabajar en una norma para regular dicha contaminación.

“La otra parte es la capacitación de prevención de la contaminación lumínica a la comunidad, es decir, a los chicos, a las personas que viven en las ciudades, a las personas que viven en las comunidades donde se puede hacer prevención de la contaminación lumínica”, explicó Duarte Ponce.

Explicó que es importante la capacitación que consiste en apagar las luces en las noches, desconectar artefactos electrónicos siguiendo una serie de manuales de procedimientos y buenas prácticas que ya se pueden trabajar.

Agregó que en Chile fueron clave las asociaciones de aficionados a la astronomía, pues colaboraron con las oficinas de protección de los cielos, quienes a su vez capacitaban a personas en comunidades pequeñas.

“Por lo tanto, ya es toda la comunidad, es el sector público, el sector privado, el sector de aficionados a la astronomía, las comunidades, son las que empiezan a trabajar y hablar esto, de cómo prevenimos la contaminación”, agregó.

En ese sentido, José Jiménez también explicó que es entendible no tener acciones aún para evitarla, pues por años la contaminación lumínica no se consideraba un problema por atender.

“Si queremos que se desarrolle una normativa, tenemos que hacer entender a la sociedad que esa normativa va a ser buena en muchos aspectos, nos va a ahorrar dinero, nos va a poner en valor un recurso turístico nuevo y no va a ir en detrimento de la contaminación que ya tenemos en el suelo. Pero tiene que ser una demanda de la sociedad”, explicó.