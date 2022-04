Coahuila, el más afectado por la sequía en México; más de 70% del territorio está en situación crítica

El mayor índice de sequía en la entidad se reporta en esta zona norte, en donde hay industria que demanda alto consumo de agua, como es el caso de la cervecera Constellation Brands.

En tanto, las sequías severa y moderada se acentuaron en las regiones Centro-Desierto y Laguna.

La temporada de sequía es considerado un fenómeno climatológico que ocurre cada año, pero de acuerdo con una especialista en temas hídricos de la Universidad de Texas, doctora Rosario Sánchez Flores, la extracción intensiva y extensiva del agua está destruyendo el ecosistema.

“Ya no es una sequía, estamos caminando, transformando, hacia un sistema natural árido. A eso es a lo que vamos, no a una sequía, ¿eso qué implica?, un cambio del hábitat, de tu mismo ambiente hacia algo permanentemente árido, al menos aquí en esta región”, aseveró la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales y senior research scientist del Texas Water Resources Institute, Texas A&M University.